Siege für TSV und LLG in Weierbach

Zwei Siege für den TSV Emmelshausen, drei Siege für den LLG Hunsrück – der Start in die Nahe-Crosslaufserie verlief verheißungsvoll für die beiden Klubs:

TSV Emmelshausen

Beim ersten Wertungslauf in Weierbach (insgesamt 226 Teilnehmer in allen Altersklassen) dominierten die Nachwuchsläufer des TSV und sicherten sich in ihren Altersklassen gleich zwei Gesamtsiege über die anspruchsvolle 1320-Meter-Distanz, die über einen Ascheplatz und durch den angrenzenden Wald führte. Die beeindruckendste Leistung des Tages lieferte Jonathan Leiss ab. Der Simmerner überquerte als Gesamtsieger aller Teilnehmer die Ziellinie und unterbot dabei als einziger Läufer die Fünf-Minuten-Marke. Mit einer eindrucksvollen Zeit von 4:49 Minuten sicherte er sich souverän den Sieg in der Klasse M13. Parallel dazu zeigte die weibliche Riege eine überzeugende Leistung: Lovis Gaß unterstrich ihre aktuelle Form und holte in 5:04 Minuten den Gesamtsieg der Damenwertung und zugleich Rang eins in der W14. Das starke Abschneiden des TSV vervollständigten zwei weitere Medaillenränge: In der Altersklasse W14 lief Maya Bartholmes in 5:21 Minuten auf den dritten Platz. In der Altersklasse W13 sicherte sich Maya Rockenbach mit einer Zeit von 5:18 Minuten einen guten zweiten Rang.

LLG Hunsrück

Drei Starts und drei Siege für die LLG in Weierbach: Der jüngster LLG-Starter Yuvan Kumaran überzeugte mit Platz eins in seiner Altersklasse bei seinem ersten Crosslauf Einsatz über 330 Meter. Der junge Kaderathlet Varun Kumaran zeigte bei seinem Crosslauf-Debüt über die 1320-Meter-Distanz eine starke Leistung und wurde Zweiter hinter dem zwei Jahre älteren TSV-Ass Jonathan Leiss – und somit Erster in der Altersklasse M12. Beim Hauptlauf (3960 Meter) standen mit Lena Müller vom der LLG plus Karoline Dern und Helena Gouverneur (beide LAZ Birkenfeld) gleich drei schnelle Läuferinnen aus der Region an der Startlinie. Mit großem Abstand liefen die Drei vor dem restlichen Feld ins Ziel. Lena Müller konnte sich dabei in 16:17 Minuten Platz zwei im Gesamteinlauf hinter Gouvernour (15:26) Minuten) sichern plus Rang eins in der Frauen-Hauptklasse.