Der TSV Emmelshausen hat beim Leichtathletik-Sportfest in Brey im Dreikampf Altersklassensiege eingefahren. Jonathan Leiss entschied den Dreikampf der Konkurrenz U13 mit 1135 Punkten klar für sich. Er dominierte in allen Disziplinen (75-Meter-Sprint, Ballwurf und Weitsprung). Seine Schwester Luise Leiss (U18) glänzte im Kugelstoßen und erreichte mit 8,61 Metern den dritten Platz. Mio Phondeth (M14) siegte im Weitsprung (4,85 Meter) und im Ballwurf (43 Meter). Bei den Schülerinnen der Klasse W13 feierte der TSV einen Doppelsieg im Dreikampf. Hannah Börsch setzte sich mit 1043 Punkten knapp gegen ihre Teamkollegin Maya Rockenbach (1038 Punkte) durch. Weitere gute Platzierungen gab es in Brey für Maya Bartholmes (W14), die mit 26 Metern Platz zwei im Ballwurf belegte, sowie für Lina Bartholmes (W11), die in ihrer stark besetzten Dreikampf-Konkurrenz Zehnte wurde. Auch Debütantin Lina Bartholmes (U10) absolvierte einen guten Dreikampf. Ein Highlight war die Leistung von Heidi Reichenauer aus Buchholz. Sie stellte in der Klasse W60 mit 10,08 Metern im Kugelstoßen eine neue Saisonbestleistung auf.