Die Bahnsaison kommt auf Touren und bringt den Leichtathleten der LG Rhein-Wied die beruhigende Botschaft: Sie haben in der Vorbereitung vieles richtig gemacht. Das zeigten die Leistungen auf süddeutscher Ebene.

Starke Leistungen zeigten die Leichtathleten der LG Rhein-Wied bei den süddeutschen Meisterschaften der Altersklassen U23 und U16 in Kandel in der Pfalz. Auf zweithöchster deutscher Meisterschaftsebene gab es für den heimischen Leichtathletik-Zusammenschluss einen Titel, vier Silber- sowie zwei Bronzemedaillen.

Podestplatzierungen und erfüllte normen

Dass die Podestplatzierten fünf persönliche Bestleistungen und fünf Normerfüllungen erzielten, zeigt, dass der im Training erzielte Formaufbau hin zu den großen Meisterschaften funktioniert hat. In prächtiger Verfassung präsentierte sich die weibliche U23-Staffel, die mit einer starken Zeit von 47,64 Sekunden den Titel gewann. Celina Medinger, Miriam Rühle, Leonie Kupser und Lotta Meuter liefen die schnellste Rhein-Wieder Staffelzeit in dieser Altersklasse in dieser Saison heraus.

Ansonsten gab es auf der Kandeler Laufbahn für die LG-U23er zwei Silbermedaillen durch Celina Medinger, die sich im Hürdensprint auf 14,20 Sekunden verbesserte (U23-DM-Norm) und Eric Kreuter mit einer persönlichen Bestleistung auf der Stadionrunde. Er wurde mit 48,17 Sekunden gestoppt – gleichbedeutend mit U23- und B-Norm bei den Männern. Marie Böckmann machte im Wurfbereich zweimal von sich Reden. Jeweils mit Hausrekord gewann sie Bronze mit dem Speer (40,34 Meter) und der Kugel (12,39 Meter). Hier war sie weitengleich mit der ehemaligen Kirnerin und inzwischen für Tübingen startenden Karoline Reidenbach.

Mit Hausrekorden zur DM-Teilnahme

Bei den M/W15-Athleten knackten Finley Stricker und Michelle Kopietz mit Hausrekorden die für eine DM-Teilnahme erforderlichen Einzelleistungen. Die zusätzlich benötigen Block-Ergebnisse hatten beide bereits erfüllt. Stricker gewann in 36,98 Sekunden 300-Meter-Silber, Kopietz lief über 80 Meter Hürden auf den gleichen Rang. Leonie Kupser belegte in den Sprintfinals die Plätze vier (100 Meter) und acht (200 Meter). Eine persönliche Bestleistung von 35,34 Meter im Speerwurf der W14 brachte Fine Schellinger auf den fünften Rang.

Noah Seibel nahm in Bernhausen zum ersten Mal an einem Zehnkampf teil. Das zweitätige Wettkampf-Erlebnis der Könige der Athleten endete für den U18-Athleten mit 5887 Punkten und vier persönlichen Bestleistungen über 100 Meter (11,66 Sekunden), im Hochsprung (1,70 Meter), über 400 Meter (55,33 Sekunden) und über 1500 Meter. Die besten Platzierungen in den Einzeldisziplinen erreichte Seibel im Stabhochsprung (5.) und Kugelstoß (6.). Einen Klassensieg beim Stoppenberger Fronleichnamssportfest feierte Lena Eichhorn. Die U18-Läuferin stellte mit 59,72 Sekunden eine Saisonbestzeit auf.