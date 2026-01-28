Auftakt zum Ausdauer-Cup 2026 SG Wenden dominiert beim Asdorflauf in Wehbach Frank Steinseifer 28.01.2026, 09:37 Uhr

i Wie schon in den Vorjahren dominierten die Läuferinnen und Läufer der SG Wenden: Im Hauptlauf über 10 Kilometer siegten Fabian Jenne (Nr. 7) und Frederik Jonas Wehner (Nr. 14), Dritter wurde Manuel Schräder (Nr. 13). Überraschender Vierter wurde Dominik Weise von der LG Wittgenstein (Nr. 105). Frank Steinseifer

Der Startschuss des Ausdauer-Cups 2026 ist gefallen: Beim ersten Wertungslauf der 38. Auflage erfolgte mit 441 „Finishern“ beim Asdorflauf in Wehbach ein Start nach Maß. Wieder einmal stark unterwegs war ein Sauerländer Zug in roten Hemden.

Die heimische Laufszene boomt und hat offenbar die Coronapandemie endgültig hinter sich gelassen. Beim Asdorflauf des VfL Wehbach, dem ersten Wertungslauf im 38. Ausdauer-Cup 2026, gab es mit der riesengroßen Zahl von 441 „Finishern“ einen Start nach Maß in die neue Laufsaison.







