Fünfte Auflage am 23. August Seven Summits 2025: Siegens Berge rufen wieder Frank Steinseifer 25.02.2025, 11:07 Uhr

i Die sieben Berge von Siegen rufen wieder und die sieben Gipfelfahnen stehen schon bereit. Die Organisatoren von :anlauf, der Deutsche Alpenverein, Bürgermeister Steffen Mues als Schirmherr sowie die Sponsoren und Unterstützer freuen sich bereits auf das Wander- und Laufevent Seven Summits Siegen am Samstag, 23. August. Frank Steinseifer

Sommerhighlight in der Krönchenstadt am 23. August: Die fünfte Auflage des Lauf- und Wanderevents Seven Summits Siegen hat wieder drei Strecken im Programm – und das Anmeldeportal ist bereits jetzt geöffnet.

Auf diesen Termin im Sportjahr 2025 freuen sich bereits viele Sportlerinnen und Sportler. Am 23. August startet die fünfte Auflage von Seven Summits Siegen, die sportliche Sightseeing-Tour über die sieben Berge der Stadt Siegen. Wanderer, Ultraläufer, Bergläufer – aus ganz Deutschland kommen sie am vierten Samstag im August wieder in die Krönchenstadt gepilgert, um bei dieser außergewöhnlichen sportlichen Herausforderung dabei zu sein.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen