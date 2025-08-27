Zweimal Vizemeister – genauso wie in seinem ersten Jahr in der Altersklasse M 85, Günter Simons kehrte zufrieden von den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Masters ins heimische Roes zurück. „Es ist wirklich gut gelaufen“, sagt der für den TuS Mayen startende Leichtathlet, der gemeinsam mit dem acht Jahre jüngeren Herbert Brück aus Laubach ins thüringische Gotha gereist war.

Zwar stand Simons in der Meldeliste über 400 Meter auf Platz eins, aber „da waren ein paar alte Kämpfer mit viel Routine“. Seine Zeit von 1:42,53 Minuten, die er für die Stadionrunde benötigte, geht für Simons voll in Ordnung. Im Winter bei der Hallen-DM war er noch gut vier Sekunden langsamer, gewann aber erstmals den Titel. „Halle und Freiluft, das ist kein Vergleich. Ich finde, in der Halle läuft es sich angenehm“, sagt er. Mit den engen Hallenrunden (200 Meter statt 400 Meter lang) kommen aber nicht alle so gut zurecht. Simons schon, obwohl er keine Möglichkeit hat, in einer richtigen Leichtathletikhalle zu trainieren. Was ihm mehr zu schaffen macht, sind die höheren Temperaturen im Sommer. Mit Brück, der wie er für den TuS Mayen startet, trainiert er momentan deshalb meist abends. Problematisch sehen Simons wie Brück, dass die Seniorenmeisterschaften des Leichtathletik-Verbands Rheinhessen-Rheinland in diesem Jahr ausgefallen sind. „Wir haben kaum Wettkämpfe. Ich bin an Pfingsten extra nach Edenkoben gefahren, um überhaupt die Norm für die DM zu laufen“, erzählt Simons. Trotz des nationalen Vizetitels, internationale Meisterschaften kommen für ihn nicht mehr infrage.

Herbert Brück beleht nach Knie-OP Platz sieben über 400 Meter und Rang acht im Weitsprung

Schneller als Simons war bei der DM in Gotha nur Klaus Tondera aus Halle, der sich aber lediglich mit 0,8 Sekunden Vorsprung gegen den fitten Senior aus dem Kreis Cochem-Zell durchsetzen konnte. Anders sah es über 200 Meter aus. Karlheinz Seyerlein aus dem bayrischen Leutershausen dominierte die halbe Stadionrunde in 36,87 Sekunden. Simons kam fast sieben Sekunden später (43,58) ins Ziel, distanzierte aber den Drittplatzierten Arnold Schroth (Ludwigshafen/45,44).

Nachdem Herbert Brück am Knie operiert werden musste, war es für den Laubacher der erste DM-Start seit über einem Jahr. Weil der Zeitplan es nicht anders erlaubte, konzentrierte sich der Staffel-Hallenweltmeister der Senioren von 2012 auf die 400 Meter und den Weitsprung. Auf der Stadionrunde belegte Brück in 1:28,37 Minuten den siebten Platz in der Altersklasse M 75. Im Weitsprung wurde er mit 3,38 Metern Achter. Allerdings: Brück gehörte mit Jahrgang 1946 zu den ältesten M 75-Startern. 2026 ist er in der Altersklasse M 80 startberechtigt. Ein Blick in die DM-Ergebnisliste zeigt: Wenn Brück sein Leistungsniveau hält, sind dann Medaillen wieder möglich.