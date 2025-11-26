Schreck bei Traum-Crosslauf Schwollener Mittelstrecken-Sieger verausgabt sich total 26.11.2025, 13:37 Uhr

i Marten Franke (vorne) bot auf der Mittelstrecke eine starke Leistung. Der Akteur des LAZ Birkenfeld erreichte as Ziel als Zweiter - knapp geschlagen von Moritz Löhfelm, der sich aber so sehr verausgabt hatte, dass er im Ziel zusammenbrach. Stefan Ding

Moritz Löhfelm hatte beim Crosslauf des SV Schwollen wirklich alles gegeben – beziehungsweise wohl sogar etwas zu viel. Im Ziel des Mittelsteckenrennens brach er nämlich zusammen. Doch es war nichts Schlimmes passiert – die Mutter gab Entwarnung.

Perfekte Bedingungen herrschten beim zweiten Rennen der OIE-Nahe-Crosslauf-Serie, beim Lauf des SV Schwollen. „Das war allerbestes Crosslauf-Wetter mit Schnee und strahlendem Sonnenschein“, meinte Claudia Moser, die als Breitensportbeauftragte des SV Schwollen für die Veranstaltung die Verantwortung trägt, und Leo Stibitz ergänzte: „Petrus ist ein Läufer.







