Ihre Premiere bei deutschen Freiluft-Meisterschaften feiern am Wochenende sieben junge Leichtathletinnen vom LAZ Birkenfeld bei den deutschen Jugendmeisterschaften der U18 in Bochum-Wattenscheid.

Zwei von ihnen haben sogar die Qualifikationsnorm für einen Einzelstart erfüllt. Lene Schmidt ist eine von insgesamt 54 Sprinterinnen, die dies für den 200-Meter-Lauf geschafft haben. Die Teilnahmeberechtigung für die 3000-Meter-Distanz hat sich Helena Gouverneur gesichert. Da die beiden Läuferinnen in der Meldeliste ziemlich weit hinten rangieren, wären ihre beiden Trainer Erik Schmidt und Steffen Piontek schon zufrieden, wenn ihre Schützlinge ihre Vorleistungen bestätigen würden. Denn allein die Teilnahme an einer DM ist für die beiden Lauftalente schon ein Riesenerfolg.

Imke Noldens Einsatz ist fraglich

Dies gilt auch für die Birkenfelder 4x100–Meter-Staffel, die sich erst vor zwei Wochen bei den süddeutschen Meisterschaften in St. Wendel mit dem Kreisrekord von 49,62 Sekunden für die DM qualifiziert hat. Lene Schmidt, Imke Nolden, Nora Jansen und Cleo Swenne waren für diese Superleistung verantwortlich. Da sich Imke Nolden in der vergangenen Woche im Training am Oberschenkel gezerrt hat, ist ihr Einsatz allerdings fraglich. Doch in Johanna Schneider und Lotta Müller stehen zwei Ersatzläuferinnen bereit. Egal, wer bei der DM zum Staffelteam gehört, eine Staffelnormierung ist laut Erik Schmidt immer etwas Besonderes und ein Highlight, das alle Beteiligten hoch motiviert.

Jonas Jäckel vom TV Oberstein, der sich für die gleichzeitig in Bochum-Wattenscheid ausgetragene U20-DM mit seiner persönlichen Bestweite von 7,14 Metern für den Weitsprung qualifiziert hatte, kann seine Startzusage nicht einhalten. Er ist zwar mit seiner Fußverletzung auf dem Weg der Besserung, doch kommt für den 18-jährigen Mitfavoriten die DM noch zu früh.