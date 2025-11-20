19. Auflage am 14. Dezember Schon 600 Anmeldungen für den Zeller Adventslauf Holger Teusch 20.11.2025, 14:54 Uhr

i Rappelvoll verspricht die Zeller Balduinstraße auch beim 19. Adventslauf am 14. Dezember im Genießerlauf zu werden. Holger Teusch

Der 19. Zeller Adventslauf am 14. Dezember wird wieder ein Höhepunkt an der Mosel werden. Für den Raserlauf haben sich schon einige internationale Asse angekündigt.

Der 19. Raiffeisenbank-MEHR-Adventslauf in Zell wird ein freudiges Ereignis, auch wenn die Rekordgewinnerin fehlen wird. Dass Katharina Steinruck, die das Fünf-Kilometer-Rennen in der Schwarze-Katz-Stadt bereits viermal gewinnen konnte, am 14. Dezember nicht am Start sein wird, lässt bei den Organisatoren vom Ruderverein Zell und der Laufgruppe des TSV Bullay-Alf nur eine kleine Träne kullern.







