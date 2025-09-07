Die zweimalige WM-Dritte über 3000 Meter Hindernis, Gesa Krause (Silvesterlauf Trier), mit 1500-Meter-Rheinland-Pfalz-Rekord von 4:04,91 Minuten, Olympia-Halbfinalistin Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler) mit 800-Meter-Saisonbestleistung von 1:59,52 Minuten sowie die deutschen 1500-Meter-Hoffnungen für Tokio Jolanda Kallabis (Freiburg) und Nele Weßel (Wiesbaden) mit 800-Meter-Hausrekorden – mit Top-Zeiten verabschiedeten sich einige der besten deutschen Läufer beim Trierer Flutlichtmeeting zur WM in Japan (13. bis 21. September). Auch einige der besten Rhein-Hunsrück-Nachwuchsläufer nutzten die Atmosphäre beim bestbesetzten rheinland-pfälzischen Läuferabend für persönliche Bestleistungen.

Allen voran Jonathan Leiss. Fast exakt ein Jahr, nachdem der 13-Jährige vom TSV Emmelshausen im Moselstadion 2000 Meter erstmals unter sieben Minuten gelaufen war, stellte er mit 6:54,67 Minuten einen neuen Hausrekord auf. Rund zehn Sekunden Vorsprung hatte er vor Adrian Winter aus Saarbrücken (7:04,00). Leiss’ Zeit ist momentan die 20.-beste eines Unter-14-Jährigen in Deutschland in diesem Jahr.

Platz drei für Felix Müller bei 800-Meter-Jugendlauf

Ebenfalls Hausrekord lief Leiss’ gleichaltrige Vereinskameradin Maya Rockenbach als U16-Fünfte in 7:41,16 Minuten. Zwar nicht persönliche Bestzeit, aber nur ganz knapp vorbei, rannte zum Saisonabschluss Felix Müller. Im spannenden Endspurt des 800-Meter-Jugendlaufs musste sich der 17-Jährige von der LLG Hunsrück nur Arne Lohmann (Alzey/2:04,10) und Michael Fichtner (Königsstein/2:04,42) geschlagen geben. An seiner Bestmarke (2:04,20) schrammte Müller mit 2:05,18 Minuten nur um eine Sekunde vorbei.

Diese war auch für Maya Bartholmes nicht ganz drin. Die U-16-Juniorin vom TSV Emmelshausen lief über 2000 Meter aber 7:49,43 Minuten und damit nur knapp acht Sekunden langsamer als bei den Süddeutschen Meisterschaften. Quinn Scherer (LLG Hunsrück) schaffte als Neuntplatzierter im Hobbylauf über 5000 Meter erstmals den Sprung unter die 20-Minuten-Schallmauer (19:56,52).