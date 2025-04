Schneider und Gilles am Steinrausch in Neuhäusel vorn

Im Jahr 2009 aus der Taufe gehoben, ist der Wäller Lauf-Cup nicht mehr wegzudenken aus der regionalen Laufszene. In Neuhäusel fiel jetzt der Startschuss für die 2025er-Auflage.

Der „31. Lauf am Steinrausch“ sorgte bei Aktiven und Organisatoren gleichermaßen für zufriedene Gesichter. „Insgesamt hatten wir bei wunderschönem Laufwetter 199 Teilnehmer“, bilanzierte André Beisel von der ausrichtenden SG Neuhäusel zufrieden.

Bei den Kinderläufen über 300 Meter zählten die Organisatoren 20 Teilnehmer, beim Jugendlauf über 1000 Meter waren es 35, beim Jogginglauf über 5000 Meter 29 und beim Walking über 5000 Meter 7. Die meisten Starter lockte erwartungsgemäß der Hauptlauf über 10.000 Meter, der zugleich der erste Wertungslauf zum Wäller Lauf-Cup 2025 war. 108 Ausdauersportbegeisterte gingen über die Startlinie. Thomas Schneider (VfL Waldbreitbach) war in 36:30 Minuten der schnellste Mann, ihm folgten Philipp Gros (TV Rennerod) in 37:33 und Benjamin Gros (Running Team Bad Ems) in 38:20 Minuten. Als schnellste Frauen kamen auf Gesamtplatz 19 und 20 Clarissa Gilles (Die Mannschaft; 45:38) und Katharina Klees (TV Rennerod; 45:48) ins Ziel, drei Plätze dahinter komplettierte Annie Wüst (46:17) das Podium.

i Daumen hoch: Clarissa Gilles war die schnellste Frau auf der 10-Kilometer-Distanz. Andreas Hergenhahn

„Die Läufe über 300 und 1000 Meter waren trotz der Osterferien stark besetzt. Das freut uns besonders“, betonte Beisel. Die 5000-Meter-Distanz sei von Einsteigern, aber auch von ambitionierten Läufern genutzt worden. „Beim Lauf über die 10.000 Meter sind rund 140 Höhenmeter zu bewältigen. Diese anspruchsvolle Strecke haben die 108 Läuferinnen und Läufer erfolgreich absolviert – und das ist sehr guten Zeiten“, zollte Beisel den Finishern Respekt.

Von Vereinsseite könne man mit dem Ablauf der Veranstaltung und den Teilnehmerzahlen sehr zufrieden sein. „Hier macht sich das gute Wetter bemerkbar“, meinte der Organisator von der SG Neuhäusel. Doch auch das Feedback der Teilnehmer sei „durchgehend positiv“ gewesen. „So machen wir gerne im nächsten Jahr weiter.

Leichtathletik31. Lauf am Steinrausch Neuhäusel300 Meter Kinder

Mädchen U8, Lauf 1: 1. Clara Keil (SG Neuhäusel) 2:04. Lauf 2: 1. Julia Wirth (VfB Polch) 1:06; 2. Charlotte Otto (VfB Polch) 1:08; 3. Lena Schmidt (SG Neuhäusel) 1:11.

Jungen U8, Lauf 1: 1. Yuvan Kumaran (LLG Hunsrück) 1:17; 2. Frederik Knopp SG Neuhäusel 1:28; 3. Jonas Sartor (SG Neuhäusel) 1:36. Lauf 2: 1. Erich Prostka (SG Neuhäusel) 1:15; 2. Jannis Dornauf (SG Neuhäusel) 1:21; 3. Oliver Lukaß 1:33. 1000 Meter Jugend

Mädchen U8: 1. Lena Schmidt (SG Neuhäusel) 5:20; 2. Emma Mertens (TuS Immendorf) 6:50.

Mädchen U10: 1. Lea Hohenstein (SG Neuhäusel) 4:27; 2. Luise Querbach (Neuhäusel) 4:44; 3. Clara Grace Schwarz (LG Lahn-Aar-Esterau) 4:45.

Mädchen U12: 1. Lina Muth (TuS Horhausen) 4:21; 2. Johanna Schütt (TV Bad Ems) 4:22; 3. Maja Schmitt (Nievern) 5:21.

Mädchen U14: 1. Mia Keil (SG Neuhäusel) 4:05; 2. Johanna Bach (TuS Roland Brey) 4:24.

Weibliche Jugend U18: 1. Wiebke Sauer (HSV Simmern) 6:13.

Jungen U10: 1. Marlon Grillo (JSG Augst) 4:04; 2. Linus Koch 4:06; 3. Martin Callet (Steuler Trikids RSG Montabaur) 4:19.

Jungen U12: 1. Jari De Graaff (SV Paffendorf) 3:42; 2. Varun Kumaran (LLG Hunsrück) 3:45; 3. Anton Faber (Münz Lauftreff Westerwald) 4:07.

Jungen U14: 1. Nico Grillo (RCW Arzheim) 3:44; 2. Manech Callet (Steuler Trikids RSG Montabaur) 4:18; 3. Lucas Koch 4:23.

Männliche Jugend U16: 1. Sebastian Mettler (TuS Immendorf) 3:36.

5000 Meter Jogginglauf

Weibliche Jugend U16: 1. Ida Wendland (RSG Montabauer) 21:28.

Frauen: 1. Nina Spitzhorn (Tribärs Sespenroth) 22:15; 2. Alexandra Duszynski 25:21.

W35: 1. Jennifer Minor-Schulz 36:15.

W40: 1. Valerie Koszyk (TuS Immendorf) 29:34; 2. Lian Brewin (Neuhäusel) 33:06.

W45: 1. Yazmin Amarista 43:08.

Jungen U12: 1. Varun Kumaran (LLG Hunsrück) 25:42.

Jungen U14: 1. Mats Hillen (LG Rhein-Wied) 23:46; 2. Ben Derschug (SG Neuhäusel) 24:36; 3. Bennet Iser (SG Neuhäusel) 25:08.

Männliche Jugend U16: 1. Jannis Güllering (Steuler Trikids RSG Montabaur) 20:01; 2. Nils Hillenkötter (TuS Horhausen) 24:17.

Männliche Jugend U20: 1. Luca Metzinger (VfL Osterspai) 20:17.

M35: 1. Christian Schulz 19:59.

M45: 1. Sergio Berrocal 31:29.

M50: 1. Lukas Derschug (SG Neuhäusel) 27:50.

M55: 1. Uwe Weidenmüller (Run for Fun Garath) 25:49.

M60: 1. Martin Gamlen (HSC Gamlen) 20:24; 2. Ralf Fey (SRL Triathlon Koblenz) 25:59; 3. Thomas Schütz (LG Laacher See) 33:56.

M65: 1. Joachim Massion (LG Laacher See) 41:02; 2. Mario Harrer (Alfterer Sport-Club) 43:23.

M70: 1. Karl-Heinz Faber (Münz Lauftreff Westerwald) 27:11; 2. Rudolf Ufer (TV Lohmar) 31:19.

M75: 1. Willi Lörsch (LG Laacher See) 47:49; 2. Klaus Jahnz (LG Laacher See) 47:50.

M80: 1. Bernhard Marake (Meddys LWT Koblenz) 38:58.

5000 Meter Walking

W40: 1. Sonja Rösch (Neuhäusel) 48:22.

W45: 1. Verena Prostka (SG Neuhäusel) 48:22.

W55: 1. Silke Törper (LG Laacher See) 40:20.

W60: 1. Elisabeth Waldorf (LG Laacher See) 47:55.

W70: 1. Maria Langers (DJK Ochtendung) 41:23.

M55: 1. Frank Monschauer (LG Laacher See) 42:13.

M85: 1. Hans-Hermann Krümpelmann (LG Laacher See) 47:55.

i Über 10 Kilometer nicht zu schlagen: Thomas Schneider vom VfL Waldbreitbach. Andreas Hergenhahn

10000 Meter Hauptlauf

Frauen: 1. Annie Wüst 46:17; 2. Chiara Schlag 58:13.

W30: 1. Clarissa Gilles (Die Mannschaft) 45:38; 2. Lisa Marie Birgel (ASC Weißbachtal) 56:30.

W35: 1. Katharina Klees (TV Rennerod) 45:48; 2. Sissy Inden (TV Rennerod) 50:54; 3. Anja Brömel 57:49.

W40: 1. Anna Poßberg (Münz Lauftreff Westerwald) 57:09; 2. Anna Simon 57:47; 3. Christine Klotz 58:11.

W45: 1. Susan Klimptz (TV Rennerod) 49:04; 2. Diana Hellebrand (Meddys LWT Koblenz) 51:41; 3. Simone Schug (TV Jahn Plaidt) 54:01.

W50: 1. Julia Alberti (Running Team Bad Ems) 57:22; 2. Sandra Salzer (Münz Lauftreff Westerwald) 1:01:23.

W55: 1. Heike Gorißen-Syrbe 51:20; 2. Dorothee Schäper (DieWand) 53:03; 3. Sabine Runkel (SRL Triathlon Koblenz/Erdinger Active Team) 1:06:13.

W60: 1. Sigrid Hoffmann (LG Westerwald) 53:38; 2. Betti Fey (Sauerland Team) 1:06:14; 3. Annette Stamm (LG Alsbach) 1:07:02.

W65: 1. Anita Massion (LG Laacher See) 1:06:45; 2. Esther Neitzert 1:07:21; 3. Gertrud Ströder (TV Ransbach) 1:09:46.

W75: 1. Bärbel Monschauer (LG Laacher See) 1:02:34.

Männliche Jugend U18: 1. Johannes Merz (TuS Holzhausen) 45:27.

Männliche Jugend U23: 1. Alic Malorodow 45:32.

Männer: 1. Philipp Gros (TV Rennerod 37:33); 2. David Thone (Tribärs Sespenroth) 38:31; 3. Jason Luxem (LG Laacher See) 1:02:17.

M30: 1. Thomas Schneider (VfL Waldbreitbach) 36:30; 2. Manuel Becker (LG Rhein-Wied) 40:39; 3. Sebastian Wolf (Die Mannschaft) 44:53.

M35: 1. Arnel Kananovic (Tribärs Sespenroth) 40:18; 2. Christoph Backes (TuS Niederberg) 57:14; 3. Mario Martini (TuS Niederberg) 57:17.

M40: 1. Benjamin Gros (Running Team Bad Ems) 38:20; 2. Dominic Brüning (Brüning Interiors) 41:14; 3. Lars Hillen 41:15.

M45: 1. Pepe Zyrm (Lame Runners) 41:36; 2. Otto Ströbel (DLRG Vallendar) 43:12; 3. Florian Winkel (SG Neuhäusel) 47:00.

M50: 1. Andreas Schütz (SV Niederelbert) 39:02; 2. Uwe Klein (LG Rhein-Wied) 41:28; 3. Christian Beneke (TSV Schwaförden) 48:04.

M55: 1. Alexander Ickenroth (SRL Triathlon Koblenz) 41:48; 2. Jörg Martin (Tribärs Sespenroth) 43:47; 3. Frank Schnitzius (DJK Marienstatt) 45:53.

M60: 1. Alex Hintz 50:01; 2. Stefan Kaulbach 50:41; 3. Ralf Blank (LT Höhr-Grenzhausen) 51:54.

M65: 1. Rainer Eich (DJK Ochtendung) 46:37; 2. Jörg Dittrich (Lauftreff Puderbach) 47:26; 3. Chris Fröhlich (RT Bad Ems) 47:50.

M70: 1. Gerhard Vierbuchen 54:22; 2. Rainer Brückmann (Running Team Bad Ems) 57:10.

M75: 1. Reiner Ströder (TV Ransbach) 57:12; 2. Manfred Aretz 1:00:51; 3. August Becker (DJK Ochtendung) 1:01:09.

M80: 1. Bernhard Marake (Meddys LWT Koblenz) 1:18:55.

M85: 1. Norbert Hoffmann (LG Westerwald) 1:07:47.