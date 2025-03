In der Landschaft zwischen dem Mühlbachtal und der Bäderstraße heißt es für Freunde des Ausdauersports am Sonntag, 9. April, beim Schinderhanneslaufs des TuS Miehlen auf anspruchsvollen Rundkursen Kondition und Stehvermögen zu beweisen.

Der Miehlener Schinderhanneslauf kehrt in den heimischen Sportkalender zurück. Nachdem die Herausforderung in punkto Ausdauersport zuletzt im Jahr 2018 ausgetragen worden war, steht am Sonntag, 6. April, die neunte Auflage an. Start und Ziel befinden sich auf dem Sportplatz im Miehlener Ehrlich. Die Strecken führen auf anspruchsvollen Rundkursen in die Landschaft zwischen Mühlbachtal und Bäderstraße. Der Nachwuchs läuft auf dem Sportplatz und seinem Umfeld.

Folgende Wettbewerbe hat der TuS Miehlen ausgeschrieben: Um 10.15 Uhr starten Bambini über 250 Meter, es folgen um 10.25 Uhr Kinder- und Jugendläufe über 500 Meter und um 10.40 Uhr über 1000 Meter. Die erwachsenen Läufer und Nordic-Walker gehen um 11 Uhr auf Strecken von 5, 10 und 15,5 Kilometern Länge. Das Startgeld ist für die Jüngsten einschließlich der 500 Meter frei, für den 1000-Meter-Lauf beträgt es 5 Euro und für die Erwachsenen 10 Euro.

Info/Anmeldungen: www.schinderhanneslauf.ergebnisliste.de