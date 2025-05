Mit der Fusion der beiden Leichtathletik-Landesverbände Rheinland und Rheinhessen gibt es auch Änderungen am Wettkampfwesen. Neu implementiert wurden zum Beispiel sogenannte Regionsmeisterschaften. Eine solche wurde nun erstmalig vom TV Bad Ems mit 129 Athleten aus zehn Altersklassen mit 275 Starts in elf Disziplinen im Stadion Silberau ausgerichtet. „Es war schon eine Herausforderung alle 48 Kampfrichter und Helfer zusammenzuführen, um dieses große Event nach Plan durchzuziehen“, gestand Organisatorin Ellen Mesloh nach der Veranstaltung, die nahezu reibungslos über die Bühne ging.

Am Start waren auch sieben Athleten des ausrichtenden TVBE. Nach einjähriger Pause knüpfte Nadja Mesloh in der Frauenklasse fast wieder an ihr Wettkampf-Niveau der Vorjahre an und wurde im Kugelstoßen (11,63 Meter) und Diskuswurf (36,34) zweifache Regions-Meisterin. Ihre Schwester Sarah setze sich im Speerwerfen (29,76) an die Spitze.

In der Männerklasse erreichte Theodor Sauerwein im Kugelstoßen (11,67) und Diskuswurf (35,87) jeweils den ersten Platz. Zur Vorbereitung auf den Fünfkampf beim Deutschen Turnfest in Leipzig beendete der Bornicher den Lauf über 1500 Meter in 5:33,64 Minuten. Vereinskollege Aaron Schwinn wurde Vizemeister im 100-Meter-Sprint (12,29 Sekunden) und sprang 5,41 Meter weit (3. Platz). Regions-Meister im Speerwurf wurde Lars Mesloh (47,83 Meter) und landete dreimal auf dem zweiten Rang. Nach langer Verletzungspause feierte Nico Löffler sein Comeback. Er wurde mit 34,78 Metern Vierter im Speerwurf. In der Altersklasse U20 setzte sich Carlos Carrera im Kugelstoßen mit 11,61 Metern an die Spitze, und lief über 1500 Meter in 4:51,81 Minuten auf Rang drei.

Noah Schiele (M14, LG Lahn-Aar-Esterau) wurde mit vier persönlichen Bestleistungen vierfacher Regionsmeister: Er sprang sehr gute 1,57 Meter hoch, warf den Ball 46,50 Meter weit, landete im Weitsprung bei 5,11 Metern und sprintete die 100 Meter in 13,33 Sekunden. Sein Vereinskamerad Aart Brünner (M15) zeigte ebenfalls, dass das Wintertraining gut angeschlagen hat. Sehr gute 11,92 Sekunden über 100 Meter, 5,61 Meter im Weitsprung hatte Brünner zu verbuchen. Csenge Peiker lief die Stadionrunde als schnellste Frau der Region Koblenz in 61 Sekunden.

Lucie Biehl (U18) und Cornelia Sieminowski (Frauen) vom TuS Katzenelnbogen/Klingelbach demonstrierten ihre Stärke auf der Mittelstrecke und wurden Regionsmeisterinnen über 1500 Meter. Biehl benötigte für die 1,5 Kilometer 4:55,14 Minuten, Sieminowski 5:08,39 Minuten. Erstmals im Trikot des TuS KK an den Start ging Solveig Crawford. Über 100 Meter (14,33 Sekunden) und 200 Meter (30,52 Sekunden) wurde sie Kreismeisterin.

Bemerkenswert war auch die Leistung von Sofia Garaboa vom Diezer TSK Oranien. Sie sprintete die 100 Meter in sehr guten 13,66 Sekunden, ihren Lauf über 300 Meter musste sie verletzungsbedingt abbrechen.