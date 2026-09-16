Am Samstag geht es rund Sackpfeifenmusik begleitet Läufer auf den Disibodenberg Olaf Paare 16.09.2026, 10:58 Uhr

i Auf die Plätze, fertig, los: Beim Disibodenberg-Lauf wird am Samstag wieder einiges los sein. Auch Kinder und Jugendliche gehen auf die Strecke. Michael Ottenbreit

Auf den Spuren der Heiligen Hildegard von Bingen. Der Volkslauf des TV Odernheim versprüht schon immer etwas Besonderes. Die Strecke rund um den Disibodenberg und die Stimmung an der Turnhalle in Odernheim lohnen einen Start.

Erstmals im September, nämlich am Samstag, steigt der Disibodenberg-Lauf des TV Odernheim. In Sachen Teilnehmerzahlen hat sich die Verlegung aus dem Oktober nach vorne bisher nicht bezahlt gemacht. Die Teilnehmerfelder sind aktuell noch sehr dünn.„Wir hoffen aber noch auf einen ordentlichen Schub an Läufern, die sich kurzfristig anmelden“, sagt Lothar Dongus aus dem Organisationsteam.







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