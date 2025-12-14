Rund 700 Aktive beim Zeller Adventslauf

Beim Zeller Raiffeisenbank-Adventslauf zeigte sich erneut die Faszination des Laufsports: Rund 700 Starter vom Kleinkind bis zum 84-jährigen Seniorenmeister Gunter Berger gingen an den Start.
Laufen boomt, das zeigte zum Abschluss des COC-Laufjahrs der Zeller Raiffeisenbank-Adventslauf. Rund 700 Starter vom Dreijährigen bis zum 84 Jahre alten Deutschen Seniorenmeister Gunter Berger verzeichneten die Organisatoren von Ruderverein Zell und Laufgruppe TSV Bullay-Alf am Sonntagnachmittag.