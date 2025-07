Neben 800-Meter-Läuferin Lucia Sturm verfügt der TSV Moselfeuer Lehmen über einen weiteren Athleten, der in seiner Altersklasse in der nationalen Spitze angekommen ist. Der erst 18 Jahre alte Lorenz Forsmann hat neulich bei der deutschen U 20-Meisterschaft in Bochum den vierten Platz über 400 Meter erreicht und ist vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) für die U 20-Europameisterschaft vom 7. bis 10. August in Tampere nominiert worden. In Finnland wird Bundestrainer Marco Kleinsteuber den Quereinsteiger in der 4x400-Meter-Staffel einsetzen.

Lorenz Forsmann hat eine spannende Vita: Sein Vater ist Deutscher, seine Mutter Amerikanerin. In den USA geht Forsmann in die Highschool, wo er zuletzt American Football gespielt hat. Dort ist sein leichtathletisches Talent aber nicht verborgen geblieben. Die Sportart betreibt er seit fünf Jahren, schwerpunktmäßig aber erst seit 2024. „Lorenz ist ein Rohdiamant“, sagt Stefan Kölsch, der Lucia Sturm trainiert. Und seit vergangenem Winter auch Forsmann, solange dieser in seiner deutschen Heimat in Kattenes wohnt. Die Trainingspläne werden dabei mit den amerikanischen Coaches abgestimmt.

„Wenn sich Lorenz im bisherigen Tempo weiterentwickelt, dann werden wir noch viel Freude an ihm auf der Laufbahn haben.“

Trainer Stefan Kölsch

„Lorenz hat noch viele Reserven und ist trotzdem schon so schnell“, sagt sein deutscher Übungsleiter Kölsch. In Zahlen ausgedrückt: Forsmanns Bestzeit über die Stadionrunde beträgt 47,40 Sekunden, gelaufen bei der DM in Bochum. Was ihm das Ticket nach Tampere eingebracht hat, gerade hat er sich mit anderen DLV-Talenten in Kienbaum auf die EM vorbereitet.

Die soll auf internationaler Ebene erst den Anfang markieren. „Als 2007er-Jahrgang darf Lorenz auch nächste Saison noch in der U 20 starten, das macht es besonders interessant“, sagt Stefan Kölsch. Wenn sich Forsmann im bisherigen Tempo weiterentwickelt, „dann werden wir noch viel Freude an ihm auf der Laufbahn haben.“