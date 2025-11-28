Wechsel zur SG Wenden Rheinlandmeister Ahferom Teame verlässt die LG Sieg Frank Steinseifer 28.11.2025, 15:53 Uhr

i Ahferom Teame (LG Sieg/Startnummer 2), mehrfacher Rheinlandmeister im 10-Kilometer-Straßenlauf, wechselt den Verein und das Bundesland. Der 26-Jährige aus Oberirsen wird künftig das große sauerländer Laufteam der SG Wenden verstärken. Teame will nach Verletzungssorgen ab 2026 nochmal neu durchstarten. Hier beim Straßenlauf in Niederfischbach im Jahr 2023 ist Fabian Jenne von der SG Wenden (Nr. 27) noch ein harter Konkurrent um den Sieg – künftig sind die zwei erfolgreichen Langstreckler Trainingskollegen. Frank Steinseifer

Herber Verlust für die LG Sieg: Ahferom Teame wechselt. Der ehemalige Flüchtling aus Eritrea ist zum besten Langstreckenläufer des Rheinlandes geworden und will nach Verletzungssorgen jetzt mit neuem Laufteam wieder durchstarten

Am Sonntag, 30. November, endet die offizielle Wechselfrist in der Leichtathletik. Für den Kreis Altenkirchen gibt es einen spektakulären Vereinswechsel zu verzeichnen: Langstreckenläufer Ahferom Teame (bisher LG Sieg), ehemaliger Rheinlandmeister über 10 Kilometer wechselt zur SG Wenden in den Kreis Olpe.







