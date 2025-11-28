Rheinlandmeister Ahferom Teame verlässt die LG Sieg

Herber Verlust für die LG Sieg: Ahferom Teame wechselt. Der ehemalige Flüchtling aus Eritrea ist zum besten Langstreckenläufer des Rheinlandes geworden und will nach Verletzungssorgen jetzt mit neuem Laufteam wieder durchstarten
Am Sonntag, 30. November, endet die offizielle Wechselfrist in der Leichtathletik. Für den Kreis Altenkirchen gibt es einen spektakulären Vereinswechsel zu verzeichnen: Langstreckenläufer Ahferom Teame (bisher LG Sieg), ehemaliger Rheinlandmeister über 10 Kilometer wechselt zur SG Wenden in den Kreis Olpe.