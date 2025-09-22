Olympia-Bronze hat sie schon in ihrer Sammlung, doch diese Medaille für Platz drei bei der WM in Tokio dürfte für Sprinterin Sophia Junk von der LG Rhein-Wied einen noch höheren Stellenwert haben.
Fantastischer Abschluss für Sophia Junk bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio. Die Sprinterin der LG Rhein-Wied gewann am letzten Tag der Wettkämpfe in der japanischen Hauptstadt die Bronzemedaille mit der 4x100-Meter-Staffel. Wie schon bei den Olympischen Spielen von Paris vor einem Jahr lief das DLV-Quartett auf dem dritten Platz ein.