Wettkampf in Mainz
Rhein-Lahn-Quartett überzeugt auf Anlage des TSV Schott
LG-Talent Jannik Maaser (rechts) überlief über 60 Meter die Hürden erstmals in 10,26 Sekunden und verdiente sich den Platz auf d
LG-Talent Jannik Maaser (rechts) überlief über 60 Meter die Hürden erstmals in 10,26 Sekunden und verdiente sich den Platz auf dem Siegerpodest.
Edwin Schiebel

Zum Abschluss der Freiluft-Saison nutzte mit Andreas Thielen, Jannik Maaser, Maximilian Schulz und Lukas Scheid ein heimisches Quartett die Gelegenheit, beim Regionsvergleich in Mainz nochmals mit guten Leistungen auf sich aufmerksam zu machen.

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Zum Vergleich der Leichtathleten aus den drei Regionen des LV Rheinhessen-Rheinland waren in der Landeshauptstadt auch Sportler aus dem Großraum Koblenz mit von der Partie. In neun Disziplinen und einer Staffel kämpften bis zu jeweils 4 Sportler pro Disziplin um Punkte für ihr Team.
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