Wettkampf in Mainz Rhein-Lahn-Quartett überzeugt auf Anlage des TSV Schott Stefan Nink 12.10.2026, 08:58 Uhr

i LG-Talent Jannik Maaser (rechts) überlief über 60 Meter die Hürden erstmals in 10,26 Sekunden und verdiente sich den Platz auf dem Siegerpodest. Edwin Schiebel

Zum Abschluss der Freiluft-Saison nutzte mit Andreas Thielen, Jannik Maaser, Maximilian Schulz und Lukas Scheid ein heimisches Quartett die Gelegenheit, beim Regionsvergleich in Mainz nochmals mit guten Leistungen auf sich aufmerksam zu machen.

Zum Vergleich der Leichtathleten aus den drei Regionen des LV Rheinhessen-Rheinland waren in der Landeshauptstadt auch Sportler aus dem Großraum Koblenz mit von der Partie. In neun Disziplinen und einer Staffel kämpften bis zu jeweils 4 Sportler pro Disziplin um Punkte für ihr Team.







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