Regionsmeisterschaft in Konz Rhein-Hunsrücker mit kompletter Medaillensammlung 12.05.2026, 14:56 Uhr

i Andreas Liesenfeld (links), Trainer des TSV Emmelshausen, durfte sehr zufrieden sein mit den Resultaten seiner Schützlinge (von links) Jonathan Leiss, Maya Rockenbach, Maya Bartholmes, Luise Leiss und Nele Auler bei den Meisterschaften der Region Wesr in Konz. Andreas Liesenfeld

Bei der Meisterschaft der Region West in Konz überzeugen die Talente des TSV Emmelshausen, der LLG Hunsrück, des TuS Argenthal und des TuS Sohren.

Nach dem Zusammenschluss der Leichtathletikverbände Rheinland und Rheinhessen haben nun zum zweiten Mal die Meisterschaften der Region West in Konz stattgefunden – mit dabei alle Rhein-Hunsrücker Vereine, deren Athleten sich in den klassischen Disziplinen wie Sprint, Mittel- und Langstreckenlauf, Weitsprung, Hochsprung sowie Wurf- und Stoßwettbewerben duellierten.







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