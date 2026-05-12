Bei der Meisterschaft der Region West in Konz überzeugen die Talente des TSV Emmelshausen, der LLG Hunsrück, des TuS Argenthal und des TuS Sohren.
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Nach dem Zusammenschluss der Leichtathletikverbände Rheinland und Rheinhessen haben nun zum zweiten Mal die Meisterschaften der Region West in Konz stattgefunden – mit dabei alle Rhein-Hunsrücker Vereine, deren Athleten sich in den klassischen Disziplinen wie Sprint, Mittel- und Langstreckenlauf, Weitsprung, Hochsprung sowie Wurf- und Stoßwettbewerben duellierten.