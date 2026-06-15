Tolle Resonanz in Niederelbert Rekord versüßt Spitzhorns Marathon-Test beim Gickellauf Marco Rosbach 15.06.2026, 14:30 Uhr

i Der Blick auf die Uhr verrät es Nina Spitzhorn auf den letzten Metern: Die Lokalmatadorin ist bei ihrem ersten Start über 10 Kilometer in Niederelbert schnell unterwegs und sorgt für einen Streckenrekord. Marco Rosbach

So manche Hitzeschlacht galt es in den vergangenen Jahren beim Niederelberter Gickellauf zu schlagen. Die Temperaturen bei der sechsten Auflage waren vergleichsweise niedrig, was Wirkung zeigt. Auf einer Strecke purzelte sogar ein Rekord.

Streckenkenntnis war in all den Jahren stets ein wichtiger Faktor beim Gickellauf des SV Niederelbert. Wer weiß, welche Tücken der anspruchsvolle Kurs mit sich bringt, der hat unbestritten einen Vorteil. Vor allem auf der 10-Kilometer-Distanz, bei der die Runde mit ihren knackigen Steigungen zweimal zu absolvierten ist, gilt es, sich die Kräfte genau einzuteilen.







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