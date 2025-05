In Saulheim werden die Meisterschaften der neuen Leichtathletik-Region Mainz ausgetragen. Einige Athletinnen und Athleten aus dem Kreis Birkenfeld haben Siegchancen.

Nach dem Zusammenschluss der beiden Leichtathletikverbände Rheinland und Rheinhessen wurde das neue Verbandsgebiet in die drei Regionen Koblenz, Trier und Mainz eingeteilt. Zu der Region Mainz, die bereits im Rahmen einiger offener Veranstaltungen in einigen Disziplinen ihre Regionsmeister ermittelt hat, gehören das ehemalige Verbandsgebiet Rheinhessen und die Kreise Bad Kreuznach und Birkenfeld.

Am Samstag finden nun im Stadion Mühlbachaue in Saulheim/Rheinhessen die ersten großen Regionsmeisterschaften mit einem immensen Programm statt. Von 10.30 Uhr bis 18.15 Uhr werden in 16 verschiedenen Disziplinen von der Altersklasse U14 bis zu den Aktiven (Männer und Frauen) die ersten Regionsmeister gekürt. Auch viele heimische Athleten und Athletinnen vom TV Oberstein, dem LAZ Birkenfeld und der LG Idar-Oberstein haben ihre Teilnahme zugesagt.

Immer noch kein funktionsfähiges Stadion im Kreis

Der Kreisvorsitzenden Björn Hahn betrachtet die Meisterschaften auch als Ersatz für die BIR-Kreismeisterschaften, da im Kreis immer noch kein funktionsfähiges Stadion zur Verfügung steht. Von den hiesigen Teilnehmern geht Jonas Jäckel (TVO) als Topfavorit der U20 über 100 Meter und im 110-Meter-Hürdenlauf an den Start. Bei der weiblichen Jugend gehören Antonia Weber (LG I-O) in der U20 (Weit-und Dreisprung) und Lene Schmidt (LAZ Birkenfeld) in der U18 (200 Meter und 100-Meter-Hürden) zu den Favoritinnen.

Björn Hahn, dem Beauftragten für stadionnahe Wettkämpfe im Regionsvorstand, liegt die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen der Region Mainz sehr am Herzen, deshalb fungiert er auch am Samstag als Wettkampfleiter bei der Mammutveranstaltung. Unterstützt wird er von Klaus Dupré (LG I-O), der im Wttkampfbüro für die Koordination der Läufe zuständig ist. Sein Vereinskamerad Michael Döhring und Andreas Mattes (LAZ Birkenfeld) sind für die elektronische Zeitmessung verantwortlich, die mit der Zeitmessanlage des LA-Kreises Birkenfeld vorgenommen wird.