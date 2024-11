RLP-Meisterschaften in Laubach Rech holt Landestitel, Leiss sprintet zu Cross-Silber Holger Teusch 11.11.2024, 15:14 Uhr

i Der Simmerner Jonathan Leiss von der LLG Hunsrück (Zweiter von rechts) sprintete bei seinem Heimrennen auf den zweiten Platz bei den Zwölfjährigen bei den Cross-Landesmeisterschaften in Laubach. Holger Teusch

264 Teilnehmer bei den Rheinland-Pfalz-Crosslaufmeisterschaften in Laubach: Sabine Rech aus Neuerkirch holt den einzigen Titel in den Rhein-Hunsrück-Kreis.

Laubach. Die routinierteste Läuferin aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis hat bei den Landesmeisterschaften im Crosslauf dafür gesorgt, dass ein Rheinland-Pfalz-Titel im Kreis bleibt: Sabine Rech aus Neuerkirch siegte am bei den Titelkämpfen, die zum fünften Mal in Folge in Laubach ausgetragen wurden, in der Altersklasse W55.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen