Wenn man wissen will, wie beliebt der HuBuT, der Hunsbuckel-Trail, ist, muss man nur den Aussagen der Teilnehmer zuhören. Zumal dann, wenn sie aus dem Mund einer ehemaligen Weltklasse-Triathletin kommen, die erstmals in Laubach am Start war.

Der Rat von Tanja Hees und Torsten Franz ist auch bei den Weltbesten begehrt. „Yvonne van Vlerken kam vor dem Start zu mir und fragte, ob sie mit ihren Schuhen den 47-Kilometer-Trail laufen kann“, erzählt Franz. Die ehemalige Ironman-Vizewelt- und mehrfache Europameisterin hatte sich überraschend für den HuBuT des TuS Laubach angemeldet. Es war ihr erster richtiger Trail. Den sie prompt gewann.

„Ich bin vor ein paar Wochen aus Spaß den Rennsteiglauf gelaufen“, erzählt die 46-Jährige, die 2008 mit 8:45:48 Stunden eine Weltbestzeit für Langdistanz-Triathlons aufstellte. Die Schuhe, die sie beim traditionsreichen Landschaftslauf in Thüringen trug, zeigte van Vlerken Franz und Hees vom HuBuT-Team. Die schüttelten entgeistert den Kopf. „Die waren glatt an der Sohle“, erzählt Franz. Zusammen mit Hees überzeugte er die ehemalige Weltklasseathletin, auf richtige Traillaufschuhe mit Profil zurückzugreifen.

i Superschnell, aber total auf dem Boden geblieben zeigte sich die mehrfache Ironman-Siegerin Yvonne van Vlerken, die mit blutiger Schulter über 47 Kilometer siegte. Holger Teusch

Das sicherte van Vlerken wohl den Sieg in 4:08:33 Stunden im stark besetzten Frauenfeld vor einer anderen ehemaligen Triathletin: Silvia Felt. Die Weinheimerin gewann 2011 den Ironman Nizza und sicherte sich in 4:20:52 Stunden vor der erst 19-jährigen Maja Jurkutat aus dem niedersächsischen Einbeck (4:41:06) und Martha König aus Ernst an der Mosel (HSC Gamlen/5:01:14) den Sieg. Königs Ehemann Benjamin Bauer-König guckte im Ziel nach 4:08:51 Stunden Laufzeit zunächst etwas enttäuscht. „Ich lag am Anfang vorne und habe nicht mitbekommen, wie ich überholt wurde“, erzählte der 33-Jährige. Wahrscheinlich war Sieger Lukan Setzlach (3:54:17) an einer Verpflegungsstelle an ihm vorbeigehuscht. „Ich hatte gute Beine und habe mich super gefühlt“, freute sich der Koblenzer, dass er beim HuBuT-Debüt siegte: „Es ist ein super Mix hier aus technischen Passagen, wo man auch klettern muss, und flachen Passagen, wo man richtig Tempo machen kann. Schade, dass ich bisher noch nicht hier war.“

i Benjamin Bauer-König vom HSC Gamlen verpasste den Sieg bei den Männern über 47 Kilometer als Zweitplatzierter nur denkbar knapp. Holger Teusch

Zurück zu van Vlerken: Anders als die erfahrenen Trailläuferinnen, musste die Hawaii-Ironman-Zweite von 2008 nicht nur von Schuhen mit viel Profil überzeugt werden. „Hätte ich mehr Erfahrung, hätte ich nicht nur ein Top angezogen“, sagte die Niederländerin mit Blick auf ihre rechte Schulter. Von der rann etwas Blut. Irgendwo war sie wohl an einer Dorne hängen geblieben, sagte sie achselzuckend. Aber Traillaufen könnte ihre neue Leidenschaft werden, sagt van Vlerken: „Ich bin bisher immer Straße gelaufen, bin es aber etwas satt, immer Zeiten zu jagen. Ich habe mir den HuBuT ausgesucht, weil ich gedacht habe, nur 800 Höhenmeter, das werde ich wohl überleben. Aber ich bin noch nie im Leben über so viele Bäume geklettert. Das war ein Abenteuer. Es hat tierisch viel Spaß gemacht.“

Das kann Zwölf-Kilometer-Gewinnerin Daniela Becker bestätigen. Vor knapp einem Jahrzehnt zog sie es aus dem Main-Taunus-Kreis nach Mengerschied in den Hunsrück. „Wir sind früher alles gelaufen: Ultra, Marathon, Halbmarathon“, erzählte sie. Aber mit dem Umzug verlor sie den Sport aus den Augen: „Ich bin zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder einen Wettkampf gelaufen.“ Der HuBuT, „eine absolute Empfehlung. Man bekommt nur nicht so viel von der Landschaft mit. Man muss ja auch die Strecke achten“, sagte sie lachend. Als Hunsrückerin könne sie die Strecken aber auch noch einmal in Ruhe im Training genießen.

i Martha König vom HSC Gamlen belegte über 47 Kilometer den zweiten Platz. Holger Teusch

Das geht sogar barfuß, bewies Ralf Dielschneider. „Ich laufe seit mehr als 20 Jahren barfuß. Die Füße gewöhnen sich daran, erzählte der 62-Jährige aus der Nähe von Heidelberg. Lob kam auch von den Siegern des 27-Kilometer-Laufs, Kathrin von Eichel (Meddys LWT Koblenz) und Manuel Werner: „Ich bin das erste Mal hier, aber bestimmt nicht das letzte Mal. Der Lauf ist super. Tolle Singletrails und auch mal steile Bergabpassagen“, sagte der Osthesse. Den Short-Trail über zwölf Kilometer gewann bei den Männern ein bekanntes Gesicht – und zwar der Rheinbayer Christian Bock.

„Das ist der Lohn“, freut sich Franz über die positiven Rückmeldungen. Den kompletten Montag planten er und das HuBuT-Team noch für die Aufräumarbeiten ein. „Dienstag und Mittwoch dann stundenweise. Man will ja noch etwas von seinem Urlaub haben“, schmunzelt Franz. Zusammen mit den Waldläufen, die traditionell stattfinden, kamen in Laubach 623 Sportler ins Ziel.

7. HuBuT des TuS Laubach: Die Ergebnisse

Ultra-Trail (47 Kilometer)

Männer: 1. Lukan Setzlach (TUWI Adenau) 3:54:17 Stunden; 2. Benjamin Bauer-König (HSC Gamlen) 4:08:51; 3. Timo Schmidt (Saarbrücken) 4:11:08; 4. Arne von Schilling (Waldbreitbach) 4:29:59; 5. Jonas Wierz 4:32:06; ...8. Paul Ruick (Team HuBuT) 4:38;57.

Frauen: 1. Yvonne van Vlerken (Vonsy’s tri Family) 4:08:33; 2. Silvia Fett (Weinheimtrails) 4:20:52; 3. Maja Jurkutat (Einbecker SV) 4:41:06; 4. Martha König (HSC Gamlen) 5:01:14; 5. Anja Brieden 5:11:34.

Half-Trail (27 Kilometer)

Männer: 1. Manuel Werner (Trailbuddies Hessen) 2:00:12 Stunden; 2. Yassine Banaoues (Alpha Protodon) 2:01:23; 3. Jonas von Hof 2:01:54; 4. Nico Tonon (Active Runners Barcelona) 2:07:27; 5. Florian Engels (yogarunners) 2:07:42; 6. Lars Olk (Kleinich) 2:08:23; ...8. Lukas Will 2:10:02.

Frauen: 1. Kathrin von Eichel (Meddys Koblenz) 2:15:02; 2. Eszter Varga (LG Rülzheim) 2:19:47; 3. Marina Weber (Diezer TSK) 2:20:13; 4. Mareike Uhl (Active Runners Barcelona) 2:23:55; 5. Luisa Gerber 2:29:54; 6. Lisa Scherer (X-Sport Kastellaun) 2:30:39.

Short-Trail (12 Kilometer)

Männer: 1. Christian Bock (sebamed Running Team) 48:24 Minuten; 2. Philipp Jung 50:29; 3. Christoph Berens (VfR Niederfell) 50:43; 4. Ingo Warken (TuS Daun) 52:58; 5. Sven Legrand 53:41; 6. Christian Sieben 54:48; 7. Pascal Ank 55:39; 8. Stefan Scherer (VfR Simmern) 55:48; 9. Lukas Hetzel (TuS Neuerkirch-Külz) 56:22; 10. Sebastian Schmitt 56:52.

Frauen: 1. Daniela Becker 1:02:56 Stunden; 2. Beate Tempel 1:03:07; 3. Josefine Varga (Laufteam rennwerk) 1:06:02; 4. Sonja Philipps (SV Laudert-Wiebelsheim) 1:06:21; 5. Heike Gorißen-Syrbe (Dieblich) 1:08:02.

Waldläufe des TuS Laubach: Die Ergebnisse

Hauptlauf (6500 Meter)

Männer: 1. Dominik Kaufmann (LLG Hunsrück) 25:46 Minuten; 2. Jan Padöller (TuS Horn) 29:47; 3. Nils Weber (SV Laudert-Wiebelsheim) 30:02; 4. Lucas Gumm (TuS Horn) 30:27; 5. Christian Heich (TSV Emmelshausen) 31:24.

Frauen: 1. Marie-Christin Brösch (PSV Wengerohr) 32:44; 2. Dilara Tunc 35:58; 3. Lisa Kern 36:53; 4. Christina Federhenn (TSV Bubach) 37:06; 5. Iryna Becz (TuS Laubach) 37:12.

Jugendlauf (2600 Meter)

1. Finnian Schmitt (Altenahr) 10:49 Minuten; 2. Liam Haitz (SV Braunshorn) 12:44.

Kinderlauf (700 Meter)

M14: 1. Lennart Brehm (SV Braunshorn) 2:25 Minuten.

M12: 1. Samuel Schmitt (Altenahr) 2:23.

M10: 1. Leon Becker (TuS Argenthal 2:38.

M8: 1. Paul Müller (TuS Laubach) 2:55.

W14: 1. Josephine Klesing (VFG Jüngerath) 3:04.

W12: 1. Lina Bartholmes (TSV Emmelshausen) 2:55.

W10: 1. Hannah Römpler (TSV Emmelshausen) 2:50.

W8: 1. Leni Becker (TuS Argenthal) 3:22.

Bambini (300 Meter)

männlich: 1. Yuvan Karaman (LLG Hunsrück); 2. Michel Römpler (TSV Emmelshausen); 3. Friedrich Lemmler (TuS Laubach),

weiblich: 1. Ida Rippel (SV Braunshorn); 2. Paula Vogt; 3. Maia Hoffmann (TuS Laubach).