Bei den Veranstaltern des Brohlbachtallaufs hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die alte Halbmarathonstrecke aufgegeben wird. Und durch eine neue ersetzt. Erstmals wird das am Samstag bei der 14. Auflage der Fall sein.

„Wir haben gelernt“, sagt Rainer Hohl. Man merkt, wie dem Vorsitzenden des HSC Gamlen das Herz blutet, wenn er erklärt, dass die alte, landschaftlich sehr abwechslungsreiche Halbmarathonstrecke durchs Brohlbachtal in Richtung Mosel bei der 14. Auflage am Samstag aufgegeben wird. Stattdessen werden die 21,1-Kilometer-Läufer wie die Teilnehmer der übrigen Wettbewerbe das Bachtal hinauf in Richtung Düngenheim laufen. Dadurch muss weniger Strecke markiert werden und die Streckenposten können effektiver eingesetzt werden.

Den Halbmarathonläufern kommen zwar nicht mehr an der Schwanenkirche vorbei und laufen nicht mehr durchs untere, urige Brohlbachtal, Sicherheit geht aber vor. Hintergrund: In den vergangenen beiden Jahren haben Läufer, 2023 ein damals 82-Jähriger, Markierungen übersehen und sind falsch gelaufen. Alle fanden nach Gamlen zurück, aber man habe einsehen müssen, dass man praktisch zwei komplett eigenständige Läufe, darunter eine lange 21,1-Kilometer-Strecke, nicht so absichern können, wie es der eigene Anspruch ist, sagt Hohl. Deshalb laufen die Halbmarathonis wie alle anderen auch ins obere Brohlbachtal. Das hat auch den Vorteil, dass die Langstreckler insgesamt neunmal an Verpflegungsstationen vorbeikommen. Alle 2,5 Kilometer können sie sich mit Wasser erfrischen. 20 Kisten stilles Mineralwasser habe man gesponsort bekommen, freut sich Hohl.

Nicht nur die Königsdisziplin wird angeboten

Mit 30 ehrenamtlichen Helfern allein am Wettkampftag will sich der HSC Gamlen mit seiner Laufveranstaltung bei der Szene für ihr Angebot bedanken. „Wir wollen etwas zurückgeben“, erklärt Hohl und betont: „Beim Brohlnachtallauf läuft niemand von uns. Alle helfen.“ Deshalb kommen die Favoriten über 21,1 Kilometer mit der Mainz-Halbmarathon-Achten Ana Birkenhauer und dem Gewinner von 2023, Marc Hermes, aus Frankfurt und von der LG Laacher See.

Der Halbmarathon ist aber nur die Königsdisziplin. Der HSC Gamlen bietet für alle, vom Bambino bis zum Senior, vom Anfänger bis zum erfahrenen Langstreckler, für Läufer wie für Walker eine Startgelegenheit. Die Jüngsten (bis sieben Jahre) können über 50 Meter oder 300 Meter sogar kostenlos starten. Außerdem gibt es einen Ein-Kilometer-Jugendlauf für Acht- bis Fünfzehnjährige. Über fünf Kilometer und zehn Kilometer sind außer Läufern auch Walker zugelassen.

Startzeiten vorverlegt

Die Startzeiten habe man vorgelegt, erklärt Hohl. Los geht es bereits um 14.30 Uhr. Letzter Start ist um 17 Uhr. „So kommen wir nicht in die Dämmerung und die Läufer können bei der Siegerehrung noch lange zusammensitzen“, sagt der mittlerweile 80-Jährige. Die Geselligkeit in der Laufgemeinschaft gehört für Hohl genauso dazu, wie der Sport. Deshalb freut er sich beispielsweise, dass aus der Eifel nahe der luxemburgischen Grenze eine große Walkergruppe anreist, aber genauso über die einheimischen Starter: „Es haben sich bisher viele aus der Region angemeldet.“ Wer beim Brohlbachtallauf mitlaufen will, kann sich auch spontan am Samstag von 13 Uhr an bis eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Wettbewerb anmelden.

Zeitplan﻿ Brohlbachtallauf am Samstag

14.30 Uhr: 5-km-Jedermannlauf mit Walking (Jahrgänge 2013 und älter)

14.35 Uhr: 50-Meter-Bambinilauf (Jahrgänge 2021-24)

14.40 Uhr: 300-Meter-Kinderlauf (2018-20)

15.15 Uhr: 1-km-Jugendlauf (Jahrgänge 2010-17)

15.45 Uhr: 10-km-Lauf (Jahrgänge 2011 und älter)

17 Uhr: Halbmarathon (21,1 km, Jahrgänge 2009 und älter, Zeitlimit: 2:30 Stunden) und 10-km-Walking