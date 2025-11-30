Siegerehrung 37. Ausdauer-Cup Punkte, Plätze, Preise und der „Dreiklang“ zum Finale Frank Steinseifer 30.11.2025, 16:57 Uhr

Leichtathletik-Glanz beim Ausdauer-Cup-Finale: Viele Sieger und ein emotionaler Moment prägten die Siegerehrung in der Krombacher Brauerei. Darüber hinaus gab es einen Ausblick auf die 38. Auflage im kommenden Jahr.

Seit dem Jahr 1989 ist der Ausdauer-Cup fest im Terminkalender der Volksläufer verankert. Auf einen Termin freuen sich die Sportlerinnen und Sportler Jahr für Jahr ganz besonders: Die feierliche Siegerehrung zum Abschluss der beliebten Laufserie. Und das feierliche „Finale“ ging erneut beim Hauptsponsor Krombacher Brauerei über die Bühne – und das ist wörtlich zu nehmen, denn die Ehrung erfolgte wie schon im Vorjahr im Kinosaal der Bierbrauer.







