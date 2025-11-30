Punkte, Plätze, Preise und der „Dreiklang“ zum Finale

Leichtathletik-Glanz beim Ausdauer-Cup-Finale: Viele Sieger und ein emotionaler Moment prägten die Siegerehrung in der Krombacher Brauerei. Darüber hinaus gab es einen Ausblick auf die 38. Auflage im kommenden Jahr.
Lesezeit 4 Minuten
Seit dem Jahr 1989 ist der Ausdauer-Cup fest im Terminkalender der Volksläufer verankert. Auf einen Termin freuen sich die Sportlerinnen und Sportler Jahr für Jahr ganz besonders: Die feierliche Siegerehrung zum Abschluss der beliebten Laufserie. Und das feierliche „Finale“ ging erneut beim Hauptsponsor Krombacher Brauerei über die Bühne – und das ist wörtlich zu nehmen, denn die Ehrung erfolgte wie schon im Vorjahr im Kinosaal der Bierbrauer.