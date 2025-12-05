Pütz bester Rheinland-Pfälzer bei DM in Darmstadt

Der Greimersburger Yannick Pütz war bester Rheinland-Pfälzer im Mittelstreckenrennen der deutschen Crosslauf-Meisterschaften. Beruflich ist der 28-Jährige auf Olympianiveau unterwegs, verzichtet wegen des Zeller Adventslaufs aber auf einen Weltcup.
Yannick Pütz hat bei den deutschen Crosslauf-Meisterschaften in Darmstadt für das beste Resultat eines Rheinland-Pfälzers gesorgt. Der 28-jährige Greimersburger belegte im traditionell am stärksten besetzten Wettbewerb der Männer-Mittelstrecke den 21.