Die Stadt Siegen erlebte am Mittwoch wieder einen Laufsporttag der Superlative: Mit dem 13. Siegerländer Volksbank-Schülerlauf und dem 22. Siegerländer AOK-Firmenlauf gingen 14.500 Teilnehmer auf die Strecken durch die Innenstadt, tausende Zuschauer sorgten für beste Stimmung beim sportiven Straßenkarneval. Bereits am Morgen wurde es beim Schülerlauf laut, bunt und fröhlich. 6000 Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein liefen diesmal mit, damit ist dieser Lauf weiterhin einer der größten in Deutschland. Die Kids hatten sichtlich viel Spaß, denn liebend gerne hatten sie kurz vor den NRW-Sommerferien die Schulbank gegen Freiluftsport getauscht.

Neue Macher müssen Feuertaufe bestehen

Den großen Showdown, den gab es dann am Abend beim 22. Siegerländer AOK-Firmenlauf. Im Jahr 1 nach Martin Hoffmann, der diese Veranstaltung von 2004 bis 2024 organisiert hatte, musste nun ein neues Team die Feuertaufe bestehen. Die neue Eventagentur „Anlauf GmbH“ mit Inhaber Ingo Schaffranka und Geschäftsführer Markus Ritter hatte im Vorfeld zusammen mit der Stadt und den Ordnungsbehörden ein umfangreiches Sicherheitskonzept umsetzen müssen. So wurde erstmals die Sandstraße komplett für den Autoverkehr gesperrt.

i Der in Butzbach lebende Profi-Triathlet Jonas Hoffmann aus Hilchenbach, der zehn Tage zuvor als bester Deutscher mit Platz 5 bei der Ironman-EM in Frankfurt für Furore gesorgt hatte, lief unter tosendem Beifall und Musik in Festivallautstärke als Erster ins Ziel. Nach 16:48 Minuten zerriss der 28-Jährige das grüne Zielband unter dem AOK-Torbogen auf dem Bismarckplatz. Frank Steinseifer

Es war wieder einmal ein gigantischer Anblick auf das Menschenmeer von 8500 Firmenläufern, die sich dicht gedrängt aufgestellt hatten. Um 19.33 Uhr legten die Schnellsten los, um die 5535 Meter möglichst in Bestzeit zu rennen – dahinter setzte sich der große Lindwurm der Firmenläufer, viele bunt gekleidet und aufwändig kostümierten, in Bewegung. Es dauerte 10 Minuten, bis die letzten überhaupt die Startlinie passiert hatten.

Streckenrekord nur knapp verpasst

Nur wenige Minuten später stürmte da schon der Tagesschnellste wieder zurück auf den Bismarckplatz. Es war der in Butzbach lebende Profi-Triathlet Jonas Hoffmann aus Hilchenbach, der zehn Tage zuvor als bester Deutscher mit Platz fünf bei der Ironman-EM in Frankfurt für Furore gesorgt hatte. Hoffmann, der für den Betzdorfer „Ausdauer-Shop/Absolute Run Siegen“ startete, bog unter tosendem Beifall und Musik in Festivallautstärke als Erster auf die Zielgerade. Nach 16:48 Minuten zerriss der 28-Jährige das grüne Zielband unter dem AOK-Torbogen und hatte dabei immer noch ein Winken und Lachen für die Zuschauer. Zum sechsten Mal hatte er die „Krone“ beim AOK-Firmenlauf in der „Krönchenstadt“ geholt und seinen eigenen Streckenrekord (2023: 16:36 min.) nur um 12 Sekunden verpasst.

i Das sind die drei schnellsten Läuferinnen beim Siegerländer AOK-Firmenlauf 2025: Judith Hacker (Nr. 2911) lief in 19:53 Minuten einen neuen Streckenrekord, Zweite wurde Liv Behle (Nr. 2408) in 21:08 Minuten, Dritte wurde Laura Martens in 21:14 Minuten. Frank Steinseifer

Zweiter war Vorjahressieger Marco Giese aus Olpe (Sauerlandfrische Dornseifer) in 17:51 Minuten, der Wilgersdorfer Markus Mockenhaupt (Römer GmbH) belegte den dritten Platz in 18:19 Minuten. Übrigens: Alle drei starten als Läufer für die SG Wenden. Auch die zwei schnellsten Frauen laufen ansonsten im SGW-Trikot: Judith Hacker (Sauerlandfrische Dornseifer) unterbot ihren eigenen Streckenrekord um 24 Sekunden und ihre Trainingskollegin Liv Behle, als Firmenläuferin für die Krombacher Brauerei unterwegs, wurde 2. in 21:08 Minuten. Dritte war Laura Martens (Büdenbender Hausbau/21:14 min.).