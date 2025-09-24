So viele Starter wie noch nie Polizeichefin landet beim Treppenlauf auf Rang fünf Leonhard Stibitz 24.09.2025, 11:07 Uhr

i Start-Ziel-Sieg. Steffen Uebel, Zacharias Wedel und Konstatin Wedel übernahmen sogleich die Führung beim 57 Teilnehmer starken Feld auf der Langstrecke. Dabei liefen die Teilnehmer über den neuen grünen Teppich, der eigens für den 10. Felsenkirche-Treppenlauf angeschafft worden war. Leonhard Stibitz

107 Läuferinnen und Läufer nahmen die Herausforderung Felsenkirche-Treppenlauf in Idar-Oberstein an. Rekord! Auf der Kurzstrecke ging es richtig spannend zu, während die Klasse der Top-Läufer auf der Langdistanz beeindruckte.

Beim 10. Felsenkirche-Treppenlauf in Idar-Oberstein gab es einen Teilnehmerrekord. 107 Athletinnen und Atheten waren am Start. Die Rahmenbedingungen waren wieder einmal einzigartig. Die Wettervorhersage war alles andere als berauschend. Dauerregen hätte bei einem Treppen- und Traillauf erhöhte Verletzungsgefahr bedeutet.







Artikel teilen

Artikel teilen