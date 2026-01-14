21. Volksbank Grand-Prix Pokale und Medaillen sorgen für strahlende Kinderaugen 14.01.2026, 13:54 Uhr

i Würdiger Rahmen: In der Turnhalle des TV Weisel wurden die Bestplatzierten der 21. Auflage des Volksbank Grand-Prix des Leichtathletikkreises Rhein-Lahn mit Urkunden, Medaillen und Pokalen geehrt. Sibylle Föhrenbacher

Idealer Wettbewerb für den Nachwuchs: Der Volksbank Grand-Prix bietet den jüngeren Leichtathleten, die noch nicht an überregionalen Meisterschaften teilnehmen können, die Möglichkeit, sich eine Medaille oder einen Pokal zu erkämpfen.

Mit der Ehrung der Bestplatzierten endete der 21. Volksbank Grand-Prix des Leichtathletikkreises Rhein-Lahn. Zur Siegerehrung hatte der Kreis in die Turnhalle des TV Weisel eingeladen, die mit Aktiven, Eltern und weiteren Gästen gut gefüllt war und so den jungen Sportlern einen würdigen Rahmen verlieh.







