Den ersten Straßenlauf der Herbstsaison haben die Athleten der LLG Hunsrück in Siegburg äußerst erfolgreich absolviert. Auf allen Strecken galt es dabei, die hoch über der Stadt thronende ehemalige Benediktiner Abtei Michaelsberg zu umrunden.

Für Lena Müller und Emma May galt es, beim Zehn-Kilometer-Lauf zwei Runden zu absolvieren. Beide gingen couragiert an und liefen in der Spitze mit. Gegen Ende mussten sie etwas das Tempo herausnehmen. Müller sicherte sich in 41:57 Minuten Platz zwei und May in 46:12 Minuten Platz vier in der Gesamtwertung. Über fünf Kilometer gingen die LLGler Felix Müller und Katharina Erbach an den Start. Müller ging direkt an die Spitze des Feldes und kämpfte mit Erik Liese um den Sieg. Liese hatte die Nase vorn, Müller wurde in 18:01 Minuten Zweiter der Gesamtwertung. Erbach wurde von ihrer dort wohnenden Tante angefeuert und lief ein gutes Rennen. Sie sicherte sich in 25:09 Minuten mit Gesamtplatz neun eine Platzierung im vorderen Feld.