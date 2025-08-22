Die Leichtathleten des Idarer TV brachten von den Verbandsmeisterschaften in Konz einen kompletten Medaillensatz mit nach Hause. Es gab eine Goldmedaille sowie zweimal Silber und einmal Bronze.

W14: Alina Hahn schaffte es in ihrem ersten Siebenkampf auf den dritten Platz. Dass die Sportlerin nach langer Verletzungspause wieder schmerzfrei starten konnte, war für Athletin und Trainer wichtiger als die Platzierung. Über die 80 Meter Hürden kam sie mit einer persönlichen Bestzeit (PB) nach 14,97 Sekunden ins Ziel, beim Kugelstoßen landete die Kugel nach 8,81 Metern. Auch im Hochsprung verbesserte Alina Hahn ihre bisherige Leistung um acht Zentimeter und sprang bei 1,44 Metern über die Latte. Den Sprint über 100 Meter, die letzte Disziplin des Vierkampfes, beendete sie mit 14,06 Sekunden. Mit 1884 Punkten im Vierkampf stellte sie eine PB auf. Der Speerwurf eröffnete den zweiten Tag. Dabei kam sie auf 13,22 Meter. Ihre dritte PB erreichte Alina Hahn mit 4,72 Metern beim Weitsprung. Im 800-Meter-Lauf kam sie nach 2:41,12 Minuten ins Ziel. Diese Leistungen brachten der Sportlerin des ITV 3082 Punkte und Platz drei ein.

W13: Die Wurfspezialistin Mia Roos verbesserte ihre bisherige PB im Vierkampf um mehr als 100 Punkte auf 1394 Punkte. Dazu trugen ihre Bestleistungen im Ballwurf mit 32 Metern und über die 800 Meter (3:38,01 Minuten) bei. Auch im Weitsprung (3,94 Meter) und über die 75 Meter (12,49 Sekunden) blieb sie im Bereich ihrer Bestleistungen. Sie erreichte Platz 21.

WU20: Im Vierkampf erreichte Antonia Weber mit 17,91 Sekunden über 100 Meter Hürden eine PB. Den Vierkampf beendete sie auf Platz zwei mit 1788 Punkten, die sie im Hochsprung (1,29 Meter), Kugelstoßen (8,87 Meter) und über 200 Meter (30,39 Sekunden) sammelte. Auch an Tag zwei des Siebenkampfs legte die Athletin stark los. Im Weitsprung schaffte sie es auf 4,70 Meter, der Speer landete nach 26,54 Metern, und über die 800 Meter lief sie 3:19,98 Minuten. Den zweiten Platz im Siebenkampf sicherte sich die Athletin mit 2880 Punkten.

M14: Antonias Bruder Felix Weber startete erstmals im Neunkampf und feierte bei seinem Debüt gleich den Sieg. Er startete so schnell wie nie und spurtete die 100 Meter in 13,00 Sekunden bei Gegenwind – sonst wäre es wohl sein erster Lauf unter 13 Sekunden geworden. Im Weitsprung folgten gute 4,80 Meter. Im Anschluss flog die Kugel 9,22 Meter weit, bevor Weber seine Bestleistung im Hochsprung (1,44) um zwölf Zentimeter übertraf. Dies führte zu einer PB von 1853 Punkten am Ende des Vierkampfes. Erfolgreich startete auch der zweite Tag des Neunkampfs. Im Stabhochsprung (2,30 Meter) sowie im Diskuswerfen (31,11 Meter) stellte er PBs auf, es folgten 80-Meter-Hürden (14,09 Sekunden) und Speerwurf (29,5 Meter). Die 1000 Meter lief Weber in 3:09,47 Minuten – dabei hätte er schneller laufen können, doch er stellte sich für Moritz Baier vom SV Saar, der für die Qualifikation für die DM eine Zeit von 3:10 Minuten brauchte, als Tempoläufer zur Verfügung.