Schinderhanneslauf in Miehlen Philipp Beudt knackt die Stundenmarke Thorsten Stötzer 16.04.2026, 08:52 Uhr

Der vom TuS Miehlen organisierte Schinderhanneslauf erfreute sich einmal mehr sehr guter Resonanz. Bei den weitläufigen Rundkursen um den Sportplatz Ehrlich bewiesen die Freunde des Ausdauersports, dass sie gut über den Winter gekommen sind.

Von einem „spannenden Sonntagslauf“ spricht Philipp Beudt, nachdem er die 15,5 Kilometer Langstrecke beim Schinderhanneslauf in Miehlen gewonnen hat. Sehr souverän gerät sein Sieg in 58:43 Minuten, er ist der einzige, der auf dieser Distanz unter einer Stunde bleibt.







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