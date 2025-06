Schnelle Beine bewiesen die Sprinter der LG Rhein-Wied. Gleich in Serie purzelten die Bestzeiten und Normen für die deutschen Meisterschaften brachte.

Was wünscht sich der Sprinter mehr als Wind von hinten im für Bestenlisten akzeptablen Bereich? In dieser Hinsicht herrschten bei der Kurpfalz-Gala in Weinheim beste Bedingungen. Die leichte, aber spürbare Unterstützung von hinten schob einige schnelle Leute der LG Rhein-Wied zu persönlichen Bestzeiten.

Schumacher knackt B-Norm

Sechs Athleten erreichten über insgesamt neun Distanzen Hausrekorde. Pascal Kirstges bestätigte seine tolle Verfassung mit einer Bestzeit von 10,50 Sekunden (Erster im 100-Meter-B-Finale) und dem damit verbundenen Erreichen der A-Norm für die deutsche Meisterschaft. Zu dieser fehlten ihm über die halbe Stadionrunde mit 21,27 Sekunden nur 0,02 Sekunden, aber die B-Norm ist sicher.

Darüber freute sich auch Maren Schumacher mit ihrer 100-Meter-Zeit von 11,89 Sekunden, die ihr im A-Finale der ersten Serie den Sieg einbrachte. In der zweiten Serie verbesserte sich Jessica Roos mit Platz eins im B-Finale auf 11,61 Sekunden und über 200 Meter auf 23,86 Sekunden. Mit beiden Zeiten hat sie den Platz im DM-Teilnehmerfeld sicher.

Kupser überzeugt über 200 Meter

Leonie Kupser steigerte ihren 200-Meter-Hausrekord auf 24,43 Sekunden und blieb somit ein weiteres Mal unter der Qualifikationsmarke für die deutsche Meisterschaft der Jugend U20 – gleichbedeutend mit der B-Norm bei den Frauen. Ihre neue persönliche Bestleistung über 100 Meter steht seit dem A-Finale von Weinheim bei 11,97 Sekunden. In der gleichen Altersklasse verbesserte Maximilian Überhofen seine 100-Meter-Zeit auf 11,82 Sekunden. Dennis Wollgast (11,86 Sekunden) und Eric Kreuter (10,95) nutzten den Rückenwind ebenfalls, um Bestleistungen auf der 100-Meter-Strecke mitzunehmen.

Sophia Junk mit Saisonbestzeit

International im Einsatz befand sich Sophia Junk beim 75. Boris-Hanzekovic-Memorial im kroatischen Zagreb. Die Dritte mit der Olympia-Staffel von Paris im vergangenen Jahr lief bei ihrem Start über 200 Meter Saisonbestzeit von 23,31 Sekunden und belegte Position vier. Mit der Einstiegshöhe von 3,72 Metern musste sich Paul Jacobi im Stabhochspringen beim Kölner Flutlichtspringen, dass weitestgehend dem Regen zum Opfer fiel, zufriedengeben. Die nächste Höhe, 3,92 Meter, war diesmal zu hoch.

Siege in Diez und Bengel

Beim Mehrkampf-Sportfest für die Altersklassen U12 und U14 in Diez behaupteten sich Malte Steiger mit 1123 Punkten im Drei- und 1469 Zählern im Vierkampf der M13 sowie Andreas Thielen (Dreikampf: 1031 Punkte, Vierkampf: 1399 Punkte) bei der M12 im vorderen Bereich jeweils auf Platz zwei. Einen Klassensieg beim Werfertag in Bengel schaffte Sven Henniger (M50) mit 12,29 Metern im Kugelstoß der M50.