Die Rekorde purzelten gleich reihenweise beim Naheland-Lauf, in der Region besser bekannt unter seinem bisherigen Namen Seppel-Kiefer-Gedächtnislauf. Bei strahlendem Sonnenschein wurden im Bad Kreuznacher Salinental drei Streckenrekorde aufgestellt. Auch die rheinland-pfälzische Team-Bestmarke über fünf Kilometer fiel. Und die Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach freuten sich obendrein über einen Finisher-Rekord: Exakt 633 Athleten erreichten das Ziel, und das bei einer ebenfalls enormen Zahl von mehr als 750 Meldungen.

Entsprechend positiv fiel das Fazit von Jana Eisenbrandt aus. „Es war mega. Ich habe bisher nur positives Feedback bekommen. Auch von den Streckenposten, die alle gut gelaunt waren“, sagte die Vorsitzende der Lauffreunde Naheland. Um das Mammut-Event zu stemmen, das durch die Ausrichtung der Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Straßenlauf über fünf und 21,1 Kilometer zusätzlich an Attraktivität gewonnen hatte, waren mehr als 50 Helfer im Einsatz. „Das Team um mich rum ist super-klasse. Ich kann mich auf alle verlassen. In den Jahren, in denen wir den Lauf nun machen, hat sich alles super eingespielt“, lobte Jana Eisenbrandt. Etwas Sorgen hatte im Vorfeld die marode Stadion-Laufbahn gemacht, die an vielen Stellen abgesperrt ist. Umso froher waren die Organisatoren, dass alles gut ging und es nicht zu Stürzen kam. Die Engstelle beim Durchlauf durch das Stadion hatten die Lauffreunde mit einem Bauzaun unterteilt, sodass die Halbmarathonläufer freie Bahn hatten.

Deutscher Meister gewinnt Halbmarathon

Apropos Halbmarathon. Dort wurde die Bestmarke, die der Alzeyer Leander Fink im Vorjahr aufgestellt hatte, umgehend von Moritz Beinlich pulverisiert. 1:09:23 Stunden benötigte der Starter von der LG Rhein-Wied für den Kurs. „Das war ein guter, schneller Trainingslauf“, sagte der Sieger, dessen Bestzeit bei 1:04 Stunden liegt. Eine Zeit, mit der er 2019 Deutscher Meister geworden war. Das zeigt, welch starke Athleten im Salinental am Start waren. „Die vergangenen zwei Jahre war ich auf Abwegen, war mehr mit dem Rennrad unterwegs. Seit dem Winter schnüre ich wieder verstärkt die Laufschuhe“, erzählte Beinlich, der am Ende mehr als vier Minuten Vorsprung auf den Zweiten hatte, seinen Teamkollegen Thierry van Riesen.

i Christoph Landvogt vom LC 80 Bad Kreuznach wird zweifacher Rheinland-Pfalz-Meister. Castor Klaus neu. Klaus Castor

Als Gesamt-Sechster lief der erste Lokalmatador ins Ziel: Benjamin Oertel. Der Bad Kreuznacher freute sich über seine beste Zeit seit Jahren. 1:22:13 Stunden waren für ihn gestoppt worden. Ein starkes Rennen machte auch Christoph Landvogt vom LC 80 Bad Kreuznach (1:24:43) als Achter des Gesamtfeldes. Er durfte sich gleich über zwei Rheinland-Pfalz-Titel freuen, triumphierte in der M45 und mit dem Team. Landvogt und seine Vereinskameraden Michael Blum (1:27:58) und Oliver Justus (1:34:07) war so schnell unterwegs, dass sie neben dem Altersklassen-Titel auch die offene Wertung gewannen und sich über Goldmedaillen freuen durften. In Volker Kohrs (M60) vom TV Bad Sobernheim und Lauffreund Michael Erbert (M65) wurden zwei weitere Athleten von der Nahe Rheinland-Pfalz-Meister in ihren Altersklassen.

Über zehn Kilometer, bei denen keine Meistertitel vergeben wurden, fielen beide Rekorde. Und gingen an ein Paar aus Innsbruck, das auf Heimaturlaub bei der Familie in Hessen weilt. Mit der Bestmarke (31:46 Minuten) hatte Sieger Jakob Stenzel nicht gerechnet. „Ich bin eigentlich wegen eines schönen, regionalen Zehners hier“, erzählte der Frankfurter. Sein Urteil zur Strecke? „Sie war ein bisschen verwinkelt, stellenweise auch etwas eng, aber gut. Ich hatte erst ein bisschen Sorge, dass es zu voll ist, aber ich hatte ja einen Radfahrer, der mir den Weg freigeklingelt hat“, sagte Stenzel schmunzelnd. Er stammt aus einer erfolgreichen Läufer-Familie, sein vor Kurzem verstorbener Vater Kurt Stenzel war zwölffacher Deutscher Meister.

Jakob Stenzels Lebensgefährtin Sarah Kistner lief hinter Martin von Roeder aus Mandel als Vierte des Gesamtfeldes ins Ziel und unterbot mit ihren 35:46 Minuten die bisherige Bestmarke um rund zwei Minuten. „Wir machen eigentlich Trailläufe. Für die braucht man auch Schnelligkeit, und die holen wir uns hier“, berichtete die schnellste Läuferin, die nicht nur das ideale Laufwetter lobte, sondern auch die Anfeuerungen, die sie unterwegs erhalten hatte.

Alzeyer Trio knackt Rheinland-Pfalz-Rekord

Mit dem Ziel, den Mannschafts-Rheinland-Pfalz-Rekord zu knacken, waren Leander Fink, Maximilian Walter und Sören Rathgeber im Salinental angetreten. Als Zweiter, Dritter und Sechster des Zieleinlaufs gelang das dem Laufteam mit einer Gesamtzeit von 48:09 Minuten mühelos. Den Sieg und den Landestitel sicherte sich indes Benjamin Dern, der 26 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Fink hatte. Nach 15:11 Minuten erreichte der Läufer aus dem Kreis Birkenfeld, der für Silvesterlauf Trier startet, das Ziel. Die Frauenkonkurrenz gewann Lena Müller von der LLG Hunsrück. In die Top Sechs schaffte es in Annalena van Elst auch eine Läuferin der IGS Sophie Sondhelm Bad Kreuznach, die sage und schreibe 70 Schüler an den Start gebracht hatte. Iris Walter vom TV Meisenheim belegte in der Rheinland-Pfalz-Wertung der W55 den zweiten Rang und verbuchte damit die beste Platzierung der Läufer aus dem Kreis Bad Kreuznach.

Als Meister zur Senioren-DM

Viele Athleten lobten die guten Bedingungen, hatten stellenweise aber mit ordentlich Gegenwind zu kämpfen. So erging es auch Martin Müller von der LG Meulenwald Föhren. Er war nicht allein wegen der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft nach Bad Kreuznach gekommen, sondern wollte auch die Quali für die Senioren-DM in Angriff nehmen. Mit seinen 16:22 Minuten unterbot er die Norm (16:30) locker und darf in Hamburg obendrein als Rheinland-Pfalz-Meister der M35 an den Start gehen. Der Name Martin Müller tauchte im Starterfeld gleich zweimal auf. Auch Dr. Martin Müller vom LAZ Birkenfeld sicherte sich den Rheinland-Pfalz-Titel und war mit 89 Jahren zugleich der älteste Teilnehmer.

Einen viel beachteten Auftritt hatte auch Tobias Brand. Der Feuerwehrmann der VG Wonnegau lief in kompletter Atemschutzausrüstung mit. Obwohl die Pressluftflasche auf seinem Rücken leer war, brachte seine Montur gut und gerne zehn Kilogramm auf die Waage. „Wir haben eine kleine Sportgruppe in der VG. Die Läufe sind für uns Training, aber wir machen dadurch auch ein bisschen Werbung“, erzählte Brand, der als Walker unter den erschwerten Bedingungen 45:32 Minuten unterwegs gewesen war.