Tolle Leistungen in Südkorea Otmar Seul wird Vizeweltmeister und holt zweimal Bronze Sascha Nicolay 17.09.2026, 17:18 Uhr

i Otmar Seul vom LAZ Birkenfeld freut sich über seine Erfolge beei der WM im Gehen in Südkorea. Otmar Seul

Otmar Seul glänzt bei der Senioren-WM in der Leichtathletik mit zwei Bronzemedaillen und einem Vizeweltmeistertitel im Gehen. Trotz starker Konkurrenz beweist der M80-Athlet seine Ausdauer und Stärke.

Bei den 26. Seniorenweltmeisterschaften in der Leichtathletik im südkoreanischen Daegu war der Landesverband Rheinland/Rheinhessen lediglich mit sechs Athletinnen und Athleten vertreten. Zu ihnen gehörte, als einziger Vertreter der oberen Nahe, der diesjährige Mannschaftseuropameister im Gehen (M80) Otmar Seul vom LAZ Birkenfeld.







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