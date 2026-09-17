Otmar Seul glänzt bei der Senioren-WM in der Leichtathletik mit zwei Bronzemedaillen und einem Vizeweltmeistertitel im Gehen. Trotz starker Konkurrenz beweist der M80-Athlet seine Ausdauer und Stärke.
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Bei den 26. Seniorenweltmeisterschaften in der Leichtathletik im südkoreanischen Daegu war der Landesverband Rheinland/Rheinhessen lediglich mit sechs Athletinnen und Athleten vertreten. Zu ihnen gehörte, als einziger Vertreter der oberen Nahe, der diesjährige Mannschaftseuropameister im Gehen (M80) Otmar Seul vom LAZ Birkenfeld.