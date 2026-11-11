Warum 2027 der Hammer fällt Organisator Kram kündigt Aus für Wäller Lauf-Cup an Marco Rosbach 11.11.2026, 12:23 Uhr

i Bei Volker Kram laufen von Beginn an die Fäden im Wäller Lauf-Cup zusammen. Doch das Ende der beliebten Laufserie naht. Andreas Hergenhahn

Stück für Stück hat Volker Kram den Wäller Lauf-Cup als Serie aufgebaut, Läufe dazugenommen, sich von anderen verabschiedet – und stets die Athleten selbst und deren Wünsche im Blick gehabt. Doch damit ist bald Schluss, wie der Organisator ankündigt.

Der Blick zurück prägt seit Jahren das Bild bei den Abschlussveranstaltungen des Wäller Lauf-Cups (WLC). Die Würdigung derer, die am meisten Punkte für die Gesamtwertung und in ihren Altersklassen gesammelt haben in den vergangenen Monaten, soll im Mittelpunkt stehen.







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