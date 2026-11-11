Stück für Stück hat Volker Kram den Wäller Lauf-Cup als Serie aufgebaut, Läufe dazugenommen, sich von anderen verabschiedet – und stets die Athleten selbst und deren Wünsche im Blick gehabt. Doch damit ist bald Schluss, wie der Organisator ankündigt.
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Der Blick zurück prägt seit Jahren das Bild bei den Abschlussveranstaltungen des Wäller Lauf-Cups (WLC). Die Würdigung derer, die am meisten Punkte für die Gesamtwertung und in ihren Altersklassen gesammelt haben in den vergangenen Monaten, soll im Mittelpunkt stehen.