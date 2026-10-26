Aus Alflener Läuferfamilie
Opas Trainingsjacke ist Lukas Meurers noch zu eng
Im Gedenken an seinen Großvater un Alflener Nikolaus-Crosslauf-Begründer Josef Holten startet Lukas Meurers bei der Cochem-Zelle
Im Gedenken an seinen Großvater un Alflener Nikolaus-Crosslauf-Begründer Josef Holten startet Lukas Meurers bei der Cochem-Zeller Crosslauf-Serie und am 6. Dezember bei der ältesten Laufveranstaltung des Kreises am Sportplatz der SG Auderath/Alflen.
Holger Teusch

Lukas Meurers? Mit dem Sieger konnte beim Crosslauf des VfL Bremm kaum einer etwas anfangen. Wie Phönix aus der Asche kam der 22-jährige Kölner. Aber er hat das „Lauf-Gen“, denn Meurers entstammt der Alflener Läuferfamilie Holten. 

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Lukas Meurers ist auf dem Weg in große Fußstapfen zu treten, die Jacke eines seiner Vorfahren ist dem 22-Jährigen aber zu eng. „Ich bekomme die nicht zu“, erklärt der 22-Jährige lachend, dass man ihn wohl nie mit der Trainingsjacke seines Großvaters beim Einlaufen sehen wird.
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