Aus Alflener Läuferfamilie Opas Trainingsjacke ist Lukas Meurers noch zu eng Holger Teusch 26.10.2026, 16:30 Uhr

i Im Gedenken an seinen Großvater un Alflener Nikolaus-Crosslauf-Begründer Josef Holten startet Lukas Meurers bei der Cochem-Zeller Crosslauf-Serie und am 6. Dezember bei der ältesten Laufveranstaltung des Kreises am Sportplatz der SG Auderath/Alflen. Holger Teusch

Lukas Meurers? Mit dem Sieger konnte beim Crosslauf des VfL Bremm kaum einer etwas anfangen. Wie Phönix aus der Asche kam der 22-jährige Kölner. Aber er hat das „Lauf-Gen“, denn Meurers entstammt der Alflener Läuferfamilie Holten.

Lukas Meurers ist auf dem Weg in große Fußstapfen zu treten, die Jacke eines seiner Vorfahren ist dem 22-Jährigen aber zu eng. „Ich bekomme die nicht zu“, erklärt der 22-Jährige lachend, dass man ihn wohl nie mit der Trainingsjacke seines Großvaters beim Einlaufen sehen wird.







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