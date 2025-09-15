Die Zeit war sehr gut am Ende einer schwierigen Saison, ihr großes Ziel hat Olivia Gürth trotzdem verpasst. Als Sechste ihres Vorlaufs verpasste die Diezerin bei der Leichtathletik-WM das Finale knapp. Der Blick auf die anderen Zeiten schmerzt.

Mit dem fünften Schritt war der Stecker endgültig gezogen, nichts ging mehr bei Olivia Gürth. Hatte sie vor einem Jahr bei den OIympischen Spielen in Paris für den Bruchteil einer Sekunde zu früh gejubelt und so den Einzug in den Endlauf über 3000 Meter Hindernis im Überschwang der Gefühle verspielt, ging die 23-jährige Diezerin in der Nacht von Sonntag auf Montag bis über die Ziellinie hinaus an ihre Grenzen. Doch auch bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio verpasste sie im ersten und schnellsten der drei Vorläufe den Sprung unter die besten Fünf, die im Finale um die Medaillen kämpfen.

„Die Zeit nehme ich gerne, dann gibt das dem Ganzen so ein kleines Happy End.“

Olivia Gürth nach ihrem Vorlauf

9:15,28 Minuten hatte sie gebraucht am Ende einer schwierigen Saison. Die beste Zeit des Jahres, nur knapp über ihrer persönlichen Bestleistung von 9:15,17 Minuten, die sie am 30. August 2024 in Rom gelaufen war. Den zweiten Vorlauf, in dem ihre Zimmer- und Trierer Teamkollegin Gesa Krause als Vierte in 9:16,76 Minuten das Finalticket löste, hätte Gürth mit ihrer Zeit gewonnen. Im dritten Vorlauf, in dem Lea Meyer es in 9:13,18 Minuten ebenfalls auf Platz vier schaffte, hätte es für das frühere Talent des Diezer TSK Oranien zu Platz fünf gereicht. Doch Quervergleiche sind ein schwacher Trost, wenn vor dem eigenen Namen Platz sechs steht und damit klar ist, dass der Traum vom Einzug ins Finale geplatzt ist.

„Die Situation letztes Jahr hat mich lange belastet und belastet mich auch immer noch“, richtete die 23-Jährige nach dem Rennen im Interview mit der ARD-Sportschau den Blick zunächst zurück Richtung Paris. Man könne jetzt sagen, „wieder sechster Platz, wieder das Gleiche“, wusste sie. Doch die Rennen waren nicht zu vergleichen, stellte die Athletin des Vereins Silvesterlauf Trier heraus. „Ich habe wirklich auf den letzten 200 Metern versucht zu kämpfen, aber mir hat am Ende einfach die Kraft für die letzten zwei Hindernisse gefehlt.“ Auf den letzten 30, 40 Metern habe sie gedacht, sie falle. Von daher kam sie bei aller Enttäuschung zu dem versöhnlichen Fazit: „Die Zeit nehme ich gerne, dann gibt das dem Ganzen so ein kleines Happy End.“

Gürth hält den Kontakt zu den Führenden

Bis es soweit war, musste die Diezerin alles geben. Wie viel auf dem Spiel steht im Vorlauf einer WM, wurde schon vor dem Startschuss klar. Faith Cherotich, die spätere Siegerin, knickte an der Startlinie leicht nach vorne ab – Fehlstart. Der zweite Versuch glückte, und die 23-jährige Gürth versuchte gleich, sich vorne einzureihen, um in einer guten Position ans erste Hindernis zu gehen. Das Selbstvertrauen vergangener Tage, als sie nach internationalen Erfolgen im Juniorinnenbereich völlig frei von Druck ihre ersten großen Meisterschaften genießen konnten, war nach dem folgenschweren Missgeschick in Paris verloren gegangen. Die Saison lief nicht nach Wunsch, deshalb galt die WM in Tokio als große Herausforderung.

In ihrem Vorlauf ließ sich Gürth davon aber nichts anmerken. Sie blieb ruhig, als sich das Feld streckte und sie nach eineinhalb Runden bis auf den letzten Platz zurückgefallen war. Das kennt die Diezerin von vielen Rennen, ihre Gabe ist es, sich Position um Position nach vorne zu arbeiten und am Ende das Tempo der besten mitgehen zu können. Das, so schien es, war auch der Plan für die harten 3000 Metern von Tokio. Wichtig in diesem Lauf: Gürth ließ nie abreißen, als die führende Gruppe kleiner wurde, blieb nach den ersten beiden Runden Metern als Neunte dran und nach 1500 Metern unter den Top-Acht, hinter denen sich eine deutliche Lücke bildete.

„Du bis so smart gelaufen, wirklich!“

Gesa Krause zu Oliva Gürth

Als es auf die letzten 800 Meter ging, versuchte die Diezerin Positionen gutzumachen, war aber auf der Innenbahn gefangen, als das Tempo immer schneller wurde. Deshalb zog sie taktisch klug vor dem vorletzten Wassergraben nach rechts raus. Doch der Sprung nach vorn war ihr noch verbaut. Als eine kleine Lücke drohte, biss sich die 23-Jährige an den Führenden fest, wohl wissend, dass noch mehr kommen müsste von ihr. Am letzten Hindernis der vorletzten Runde zog die junge DLV-Läuferin an Celestine Jepkoskge Biwot und Loice Chekwemoi vorbei auf Platz sechs. Doch noch immer fehlte ihr eine Position, um den Finalticket zu lösen. Gürth versuchte, sich an der Französin Flavie Renouard vorbeizuschieben, schaffte es aber nicht. Jetzt war Lexy Halladay die nächste, die etwas rausfiel. Die Innenbahn war zu durch US-Amerikanerin, als das Feld ein letztes Mal durch den Wassergraben ging – die letzten 100 Meter mussten entscheiden. Im Spurt gegen Halladay versuchte Olivia Gürth alles, doch das reichte nicht, um sich auf Position fünf vorzuschieben.

„Ich bin immer hinten an der Gruppe gelaufen und habe so oft gedacht, die laufen mir weg“, beschrieb die Diezerin später ihren aufopferungsvollen Kampf. Ganz anders als bei ihrem Olympia-Debüt vor einem Jahr habe sie sich „bis zum Ende die Chance gegeben“, es zu schaffen, „aber diesmal haben die Kräfte halt nicht gereicht“. Nach diesen Sätzen gab es noch in der Interviewzone eine Umarmung und Trost von Gesa Krause, mit der sie in der Trainingsgruppe von Wolfgang Heinig so hart für Tage wie diesen arbeitet. „Du bis so smart gelaufen, wirklich!“, fand die beste deutsche Hindernisläuferin mutmachende Worte für Olivia Gürth, die um die Winzigkeit von 22 Hundertstelsekunden hinter Lexy Halladay über die Ziellinie gelaufen war, ehe fünf Schritte später nichts mehr ging.