Star gibt sich die Ehre Olivia Gürth läuft immer gerne durchs heimische Diez René Weiss 30.09.2026, 11:46 Uhr

i Vorbild für den Nachwuchs, bodenständig und nah bei den Leuten: Die mittlerweile international erfahrene Olivia Gürth (hier als Begleitläuferin von Schülern und Bambini) ließ es sich einmal mehr nicht nehmen, mit ihrer Teilnahme die 9. Auflage des Diezer Stadtlaufs zu bereichern. René Weiss

Einmal mehr als Magnet für Freunde des Ausdauersports der Region erwies sich der Diezer Stadtlauf. Und mittendrin unter rund 1000 Läufern tummelte sich mit Olivia Gürth, der EM-Dritten im Hindernislauf, auch die prominenteste heimische Sportlerin.

Olivia Gürth kennt die große Leichtathletikwelt aus dem Effeff. Nationale Titelkämpfe, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, EM-Bronze im Sommer – die gebürtige Diezerin hat es als Hindernisläuferin in die Weltspitze geschafft. Ihre Bodenständigkeit hat die 24-Jährige dabei nicht verloren, wie sie beim Diezer Stadtlauf zeigte.







Artikel teilen

Artikel teilen