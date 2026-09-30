Einmal mehr als Magnet für Freunde des Ausdauersports der Region erwies sich der Diezer Stadtlauf. Und mittendrin unter rund 1000 Läufern tummelte sich mit Olivia Gürth, der EM-Dritten im Hindernislauf, auch die prominenteste heimische Sportlerin.
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Olivia Gürth kennt die große Leichtathletikwelt aus dem Effeff. Nationale Titelkämpfe, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, EM-Bronze im Sommer – die gebürtige Diezerin hat es als Hindernisläuferin in die Weltspitze geschafft. Ihre Bodenständigkeit hat die 24-Jährige dabei nicht verloren, wie sie beim Diezer Stadtlauf zeigte.