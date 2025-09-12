In den vergangenen Jahren gab er für Olivia Gürth nur eine Richtung: aufwärts! Die nacholympische Saison lief bisher aber nicht wie erhofft. Die Hindernisläuferin aus Diez hofft bei der WM in Japan auf eine Trendwende.

2025 würde anders werden. Das war klar. Für wohl noch keine Olympionikin ging es in der Saison nach dem Debüt beim weltgrößten Sportfest weiter wie gewohnt. Das hat in den vergangenen Monaten auch Olivia Gürth erfahren. „Dieses Jahr lief anders als erhofft“, sagt die Hindernisläuferin aus Diez. Die kurze Hallensaison verlief nach der Grundausbildung bei der Bundeswehr erwartungsgemäß eher durchwachsen. Nach einem Höhentrainingslager in Kenia kam Gürth aber auch in der Freiluftsaison nicht so richtig in Tritt. Keine neuen Bestzeiten – und es dauerte bis zum 17. Juni, ehe sie im finnischen Turku die Bestätigungsnorm über 3000 Meter Hindernis für die nun beginnenden Weltmeisterschaften im japanischen Tokio (9:30,00 Minuten) abhaken konnte.

„Ich will einfach mein bestmögliches Rennen laufen und das gute Gefühl beim Laufen wiederfinden. Wenn mir das gelingt, ist ein für mich gutes Ergebnis möglich. Das wäre dann noch ein versöhnlicher Abschluss für diese Saison.“

Olivia Gürth

Die WM-Norm selbst hatte sie bei den Olympischen Spielen in Paris erfüllt. Es war der Vorlauf und das bisher wahrscheinlich beste Rennen ihrer noch jungen Karriere. Jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt, als Gürth Sekundenbruchteile zu früh über den scheinbar sicheren Finaleinzug jubelte – und noch überspurtet wurde. Deshalb zieht der Schützling von Trainer Wolfgang Heinig, der mit Gesa Krause auch die deutsche Rekordlerin (9:03,30 Minuten) betreut, auch nicht den Vergleich mit den Olympischen Spielen, sondern mit der Weltmeisterschaft 2023 in Budapest, wenn sie über ihre Ziele spricht: „Ich will einfach mein bestmögliches Rennen laufen und das gute Gefühl beim Laufen wiederfinden. Wenn mir das gelingt, ist ein für mich gutes Ergebnis möglich. Das wäre dann noch ein versöhnlicher Abschluss für diese Saison.“

Zur Erinnerung: Vor zwei Jahren, damals noch für den Diezer TSK Oranien startend, bevor sie 2024 zum Verein Silvesterlauf Trier wechselte, dessen Trikot auch Krause trägt, begeisterte Gürth mit Bestzeiten in Vor- und Endlauf. Zuvor war sie U-23-Europameisterin geworden. Mit dem 13. WM-Platz in Budapest und 9:20,08 Minuten erfüllte sie überraschenderweise als erste deutsche Hindernisläuferin die Olympia-Norm. Am Jahresende wurde sie als Nachfolgerin von Weitspringerin Malaika Mihambo zu Deutschlands Leichtathletin des Jahres gewählt.

Umstellung nach Vorbereitung in Deutschland und St. Moritz

Dass sie irgendwann nicht mehr so unbekümmert in ihre Rennen gehen konnte, war klar. Gürth weiß: Sie muss auf höchstem internationalen Niveau immer noch viel lernen. Auch die Weltmeisterschaft in Tokio ist für sie insofern eine Premiere: „Es ist meine erste Meisterschaft außerhalb Europas. Aber ich glaube, dass das vor Ort weniger eine Rolle spielt. Die Abläufe werden ja die gleichen sein“, vertraut sie auf die standardisierten Wettkampfabläufe bei großen Titelkämpfen. Ein wenig mehr Gedanken macht sie sich über die klimatischen Bedingungen: „Die doch noch sehr sommerlichen Temperaturen und schwülen Wetterbedingungen sind erstmal wieder eine Umstellung zu der letzten Vorbereitung in Deutschland und St. Moritz.“

Zuletzt bereitete sich Gürth im Höhentrainingsort in der Schweiz zusammen mit Gesa Krause auf den Saisonhöhepunkt vor. Die Trainingspartnerin hatte sie 2024 bei den deutschen Meisterschaften im Endspurt niedergerungen. Anfang August flossen jedoch ein paar Tränen: Gürth verlor im Endspurt gegen die frischgebackene World-Univerity-Games-Bronzemedaillengewinnerin Adia Budde (Tübingen) ihren nationalen Titel um Sekundenbruchteile. Das Wechselbad der Gefühle ging danach weiter. „An sich lief das Training nach der DM gut. Eine Erkältung am Ende hat mich dann aus dem Training gebracht“, erzählt sie. Einen 800-Meter-Test beim Trierer Flutlichtsportfest ihres Vereins musste Gürth absagen. „Vor meiner Abreise nach Tokio konnte ich aber noch eine gute komplette Trainingswoche absolvieren.“ Ihre Erwartungen an die WM sind entsprechend: einfach ein versöhnlicher Saisonabschluss!