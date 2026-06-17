Herausforderung in der Augst Noch gibt’s freie Plätze für 4. Traillauf in Eitelborn Marco Rosbach 17.06.2026, 13:54 Uhr

i Gut gerüstet geht es auf die Strecke, wenn der TV Jahn Eitelborn zum Traillauf „Rund um die Sporkenburg" Neuhäusel. Am Samstag steigt die vierte Auflage. Andreas Hergenhahn

Den Schmerz zu überwinden gilt es am Samstag in der Augst, wenn der TV Jahn Eitelborn zum vierten Mal zum Traillauf „Rund um die Sporkenburg“ bittet. Bis zu 25 Kilometer mit 690 Höhenmetern sind zu absolvieren. So können Athleten noch dabei sein.

Der Schmerz geht – der Stolz bleibt: Unter dieses Motto stellen die Organisatoren des TV Jahn Eitelborn die vierte Auflage ihres Traillaufs „Rund um die Sporkenburg“. Zunächst als Versuch gestartet, weil die Resonanz auf den klassischen Volkslauf über die Jahre eher rückläufig war, hat sich die „härtere Variante“ inzwischen fest etabliert.







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