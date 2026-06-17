Am Fuße des Betzenbergs rangen in Kaiserslautern Leichtathletik-Talente der Kategorie U16 um Rheinland-Pfalz-Titel – darunter auch ein Quartett von der LG Lahn-Aar-Esterau. Noah Schiele kehrte mit zwei Goldmedaillen aus der Pfalz zurück.
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Mit Noah Schiele (M15), Max Holzhäuser, Oskar Jüngst und Till-Bjarne Thielmann (alle M14) war ein talentiertes Quartett der LG Lahn-Aar-Esterau bei den rheinland-pfälzischen Leichtathletik-Meisterschaften U16 im Stadion im Schulzentrum Süd in Kaiserslautern mit von der Partie.