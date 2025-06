Ausgezeichnete Vorstellungen boten die Athletinnen und Athleten des TV Oberstein bei diversen deutschen Meisterschaften im Rahmen des Deutschen Turnfests in Leipzig.

Die Steinstoßer starteten zuerst in die Mehrkampf-DM. Dabei behauptete sich Niklas Müller (AK 18/19) in einem kleinen Teilnehmerfeld und wurde mit 7,19 Metern Deutscher Meister. Bei den Männern gingen die Brüder Björn und Niklas Hahn an den Start. Niklas verletzte sich beim ersten Versuch am Knie und konnte den Wettkampf nicht fortsetzen. Mit 8,08 Metern wurde er dennoch Siebter. Bruder Björn sicherte sich den sechsten Platz mit 8,22 Metern.

Neele Barth holt Silber

Deutsche Vizemeisterin mit persönlicher. Bestleistung von 8,69 Metern wurde Neele Barth (AK 16/17). Mit dem Schleuderball überzeugte Jana Bangert (AK 18/19) mit hervorragenden 37,49 Metern. Sie belegte ebenfalls den zweiten Platz. Neele Barth wurde hier mit 37,29 Metern Fünfte. Platz neun sprang für Laura Jungblut (AK 14/15) mit 28,85 Metern heraus. Alle drei warfen persönliche Bestweite.

Auch die beiden jüngsten Athleten aus der AK 12/13 warteten mit Bestleistungen auf. Devin Cazales wurde Dritter mit 34,60 Metern und Fritz Barth belegte mit 26,95 Metern den fünften Platz. Jonas Müller (AK 14/15) wurde mit 33,04 Metern Siebter.

Im Fünfkampf (Sprint, Weitsprung, Kugelstoßen, Schleuderball und Langstrecke) schaffte Devin Cazales mit 34,135 Punkten Rang vier, und Fritz Barth kam auf Platz zehn mit 29,501 Punkten. Ein super Wettkampf von beiden mit einer erheblichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. In der gleichen Altersklasse glänzte Amelie Fillmann mit einer persönlichen Bestleistung von 38,422 Punkten und belegte Platz elf. Neele Barth wurde Zehnte mit 43,643 Punkten. Jana Bangert hatte drei ungültige Versuche im Weitsprung. In der AK 30 gingen Kora Sauer und Larissa Weschenfelder an den Start. Kora wurde Sechste mit 44,368 Punkten, gefolgt von Larissa mit 39,857 Punkten auf Platz sieben.