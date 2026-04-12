TVO-Erfolge im Steinstoßen Niklas Hahn und Jonas Müller holen DM-Medaillen Sascha Nicolay 12.04.2026, 20:49 Uhr

i Niklas Hahn durfte sich über eine Silbrmedaille bei der Deutschen Meisterschaft im Steinstoßen freuen. Thomas Bertram

Rasenkraftsportler des TV Oberstein glänzen bei den deutschen Meisterschaften im Steinstoßen. Herausragende Leistungen und persönliche Bestleistungen führten zu Medaillengewinnen in verschiedenen Altersklassen.

Die Rasenkraftsportler vom TV Oberstein nahmen an den deutschen Meisterschaften im Steinstoßen in der Halle in Erfurt teil. Diese Meisterschaft findet regelmäßig in den Wintermonaten statt. An den Start gingen Niklas Hahn (Männer), Niklas Müller (männliche Jugend A), Neele Barth (weibliche Jugend A), Devin Cazales, Jonas Müller, Ole-Bennet Brusius, Fritz Barth (aller Schüler A) und Laura Jungblut (Schülerinnen A.







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