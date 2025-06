Sechs Wochen Pause liegen zwischen der dritten und vierten Veranstaltung im Wäller Lauf-Cup. Doch am Sonntag geht es wieder um Wertungspunkte. Nach dem Auftakt in Neuhäusel, Boden und Windhagen steht nun der Gickellauf in Niederelbert an.

Eng getaktet war das Programm zu Beginn des Wäller Lauf-Cups, als zwischen dem 26. April und dem 11. Mai in Neuhäusel, Boden und Windhagen die ersten drei Veranstaltungen der populären Westerwälder Serie über die Bühne gingen. Dann war erst einmal Pause angesagt im Kampf um Punkte für die Cup-Wertung. Das Warten hat ein Ende, wenn am Sonntagmorgen mit der fünften Auflage des Gickellaufs in Niederelbert die Zeit der Sommerläufe eingeläutet wird.

Schöne Strecke, welliges Profil

In der Corona-Zeit entstanden, hat sich der Gickellauf schnell zu einem festen Bestandteil im Westerwälder Volkslaufkalender gemausert. Jens Dötsch und sein Team vom SV Niederelbert verbuchten in den ersten Jahren stark wachsende Teilnehmerzahlen, obwohl es die Strecke mit Start und Ziel am Sportplatz durchaus in sich hat. Doch vielleicht ist es genau das, was die Teilnehmer suchen: eine Herausforderung mit Höhenmetern auf einer weitgehend im Wald gelegenen und trotz des welligen Profils sehr schön zu laufenden Strecke.

Eine Besonderheit beim Gickellauf: Wer beim vierten Wertungslauf dabei sein will, muss sich bis spätestens Freitag, 20 Uhr, angemeldet haben. „Der Veranstalter hat nur ein sehr kleines Orga-Team – daher gibt es aus organisatorischen Gründen keine Nachmeldemöglichkeit vor Ort“, heißt es seitens der Lauf-Cup-Macher. Und: „Wer nicht sicher ist, ob er kann, einfach vorab anmelden – kostet ja nichts, wenn man nicht kommt.“ Denn in Niederelbert wird kein Startgeld erhoben. Wer mitmacht, hat aber sehr wohl die Möglichkeit, seinen finanziellen Beitrag in Form einer Spende zu leisten, die dann einem guten Zweck zukommt.

Angebote für alle Altersklassen

Auf dem Plan stehen am Sonntag folgende Disziplinen, 10 Uhr: 5 Kilometer Gickelrunde (ab Jahrgang 2011), 5 Kilometer Walking (ab Jahrgang 2011, ohne Ehrungen) und 10 Kilometer Volkslauf (ab Jahrgang 2011, vierter Wertungslauf im Wäller Lauf-Cup 2025); 11.30 Uhr: 2 Kilometer Schülerlauf (Jahrgang 2012 bis einschließlich 2017); 12 Uhr: 800 Meter Bambinilauf (Jahrgang 2018 und jünger).

Anmeldungen sind möglich unter https://ergebnisliste.de/anmeldeseiten/gickellauf-anmeldeseite. Wer Fragen hat, kann sich per Mail an gickellauf@web-anmeldung.de wenden.

Nächste Station ist in Winden, der Abschluss in Hachenburg

Nach dem Gickellauf geht es im Lauf-Cup so weiter: Am Samstag, 12. Juli, startet um 16.30 Uhr in Winden der Lauf zum 775-Jahre-Jubiläum. Am Freitag, 1. August, geht es vom Rhein-Lahn-Kreis in den Kreis Neuwied, wo um 18 Uhr der Bärenkopplauf in Waldbreitbach gestartet wird. Der Jedermann-Lauf in Zehnhausen, den die Ortsgemeinde organisiert, steigt am Freitag, 22. August, um 18 Uhr. Im September stehen nur zwei statt der ursprünglich drei geplanten Veranstaltungen an: am Sonntag, 7. September, 10.30 Uhr, der Bahnhofslauf in Wallmerod sowie am Samstag, 13. September, 16 Uhr, der Volkslauf rund um Weitersburg. Der für Samstag, 27. September, geplante Langenbach-Lauf fällt in diesem Jahr auf. Den Abschluss bildet wie in den vergangenen Jahren am Samstag, 18. Oktober, 14.15 Uhr, der Hachenburger Löwenlauf.