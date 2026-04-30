DM im Straßengehen Nicole Hörl gewinnt ihren nächsten nationalen Titel 30.04.2026, 09:53 Uhr

i Nicole Hörl Picasa. Hörl

Bei den Deutschen Meisterschaften im Straßengehen zeigte Nicole Hörl vom Diezer TSK Oranien einmal mehr ihre ausgewiesene nationale Klasse unterstrichen. U18-Talent Jakob Kellen musste sich in Kelsterbach indes mit Rang sechs zufriedengeben.

Der TuS Kelsterbach war bereits zum dritten Mal nacheinander Ausrichter der Deutschen Meisterschaften im Straßengehen. Für die beiden Aktiven des Diezer TSK Oranien nahmen die Titelkämpfe diesmal einen unterschiedlichen Verlauf.Nicole Hörl scheint in der Masterklasse W 55 in diesem Jahr die stärkste deutsche Geherin zu sein, denn sie gewann nach ihrem Hallentitel über 10 Kilometer vor wenigen Wochen mit dem Klassensieg in Kelsterbach auch die ...







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