David Gemmel war früher Fußballer beim Bollenbacher SV. Nun nimmt er die Herausforderung von Langstreckenläufen an. Beim Maare-Mosel-Lauf in Gillenfeld war Gemmel, der für den VfL Algenrodt läuft und von seinem Vereinskameraden Jörg Fritsch vorbereitet wird, als Newcomer im Halbmarathon am Start. Dabei galt es, das Schalkenmehrener Maar zu umrunden. Gemmel benötigte 1:52 Stunden und landete in der Altersklasse M35 auf Platz 14.

Außer dem Neuling waren weitere Athletinnen und Athleten aus dem Kreis Birkenfeld in Gillenfeld dabei und erreichten dabei gute Ergebnisse. Erste Plätze gab es für Jörg Fritsch (M55; 1:34:28 Stunden), Hans Knieling (VfL Algenrodt; M75; 1:52:36) und Sandra Dolby (VfR Baumholder; W50; 1:49:08). Über Rang drei freuten sich jeweils Frank Fetzer (VfL Algenrodt; M55; 1:38:57) und Yvonne Hanß (TuS Mörschied; W60; 2:12:23). Nicholas Fetzer (VfL Algenrodt; M30) rundete das BIR-Ergebnis mit Platz 18 in 1:57:06 Stunden ab.