Gemeinsam auf Medaillenjagd Neues Team haut gleich alles raus 28.04.2026, 09:50 Uhr

i Franziska Schulz, Henriette Panter und Lucie Biehl (von links) gehen in dieser Saison gemeinsam auf Medaillenjagd. Michaela Biehl

Bei den Landesmeisterschaften der Langstaffeln hinterließen Athleten aus heimischen Vereinen auf der neuen blauen Laufbahn im Alzeyer Wartbergstadion einmal mehr eine gute Visitenkarte des Sports im Rhein-Lahn-Kreis.

Da sie im Landeskaders regelmäßig zusammen trainieren, bei Wettkämpfen aber stets Konkurrentinnen sind müssen, kamen Lucie Biehl (TuS Katzenelnbogen/Klingelbach), Franziska Schulz (DJK Ochtendung) und Henriette Panter (TuS Framersheim) auf die Idee, wenigstens bei Staffelwettkämpfen gemeinsam an den Start zu gehen.







Artikel teilen

Artikel teilen