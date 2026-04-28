Bei den Landesmeisterschaften der Langstaffeln hinterließen Athleten aus heimischen Vereinen auf der neuen blauen Laufbahn im Alzeyer Wartbergstadion einmal mehr eine gute Visitenkarte des Sports im Rhein-Lahn-Kreis.
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Da sie im Landeskaders regelmäßig zusammen trainieren, bei Wettkämpfen aber stets Konkurrentinnen sind müssen, kamen Lucie Biehl (TuS Katzenelnbogen/Klingelbach), Franziska Schulz (DJK Ochtendung) und Henriette Panter (TuS Framersheim) auf die Idee, wenigstens bei Staffelwettkämpfen gemeinsam an den Start zu gehen.