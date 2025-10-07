Am Samstag gilt es für die Hobbyläufer der Region. Der Disibodenberglauf lockt zum 37. Mal nach Odernheim. Die Organisatoren haben sich in diesem Jahr einiges einfallen lassen, um möglichst viele Läufer für einen Start zu motivieren.
Lesezeit 2 Minuten
Fast ein Jahr dauerte die Vorbereitung auf eine besondere Ausgabe des Disibodenberglaufs. Mit großem Aufwand, vielen neuen Ideen und zahlreichen Veränderungen sind die Organisatoren des TV Odernheim an den Start gegangen, um die Teilnehmerzahlen wieder zu steigern.